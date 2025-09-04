На Сумщині пролунав вибух: там була загроза БпЛА
Росія продовжує терор українських міст. Вранці 4 вересня вибухи чули на Сумщині.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Що відомо про вибух у Сумській області?
Об 11:18 з'явилося повідомлення про вибух у Низах на Сумщині. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.
Незадовго до вибухів місцеві пабліки повідомляли про наближення невідомого БпЛА у районі Нижня Сироватка – Низи. У мережі припускають, що це був "Італмаз" або "Шахед".
О 11:29 по всій Сумській області оголосили відбій повітряної тривоги.
Нові російські атаки на Україну
Вранці 4 вересня росіяни також атакували Запоріжжя. Внаслідок удару ворожого безпілотника троє мешканців обласного центра отримали поранення, повідомили в ОВА. Хм надали медичну допомогу.
Під ударом була й Одеська область. Після повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня у регіоні пролунав вибух.
Вночі російські дрони вдарили вночі вдарили по Харківщині. Постраждали п'ятеро цивільних, зафіксовано чотири пожежі на території підприємства, інфраструктурних об'єктів та житлового будинку.