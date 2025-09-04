Росія продовжує терор українських міст. Вранці 4 вересня вибухи чули на Сумщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що відомо про вибух у Сумській області?

Об 11:18 з'явилося повідомлення про вибух у Низах на Сумщині. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Незадовго до вибухів місцеві пабліки повідомляли про наближення невідомого БпЛА у районі Нижня Сироватка – Низи. У мережі припускають, що це був "Італмаз" або "Шахед".

О 11:29 по всій Сумській області оголосили відбій повітряної тривоги.

Нові російські атаки на Україну