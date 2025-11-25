Київстар запустив SMS-зв’язок через супутники Starlink: що це таке та як користуватися

Київстар офіційно відкрив для абонентів послугу надсилання SMS через супутниковий зв’язок Starlink Direct-to-Cell від SpaceX. У перший день тестового запуску до мережі зареєструвалися майже 200 тисяч користувачів.

Про це під час презентації повідомив президент і CEO "Київстар" Олександр Комаров. 24 Канал відвідав захід та розповідає основні деталі.

Перші результати: 196 тисяч підключень і 16 тисяч SMS

Під час презентації 24 листопада Олександр Комаров підкреслив, що запуск став можливим завдяки підтримці Міністерства цифрової трансформації та Нацкомісії, адже регуляторний фреймворк для цієї технології в Європі створювався вперше та лише шостий раз у світі.

"Не сталося б цього запуску без всебічної підтримки Мінцифри та Комісії. Ми дуже вдячні, що цей процес став можливим", – зазначив він.



Олександр Комаров / Фото Льва Шевченка, 24 Канал

За словами Комарова, лише за перший день мережа Starlink Direct-to-Cell зареєструвала близько 196 тисяч пристроїв із SIM-картами Київстару.

Мене ця цифра і тішить, і трохи хвилює. Люди потрапляють у ситуації, коли немає жодного покриття, і тоді телефон переходить до супутникової мережі,

– пояснив директор Київстар.

Абоненти вже надіслали 16 тисяч SMS.

Як працює технологія?

Алгоритм підключення виглядає так:

Смартфон шукає мережу Київстар; Якщо її немає – шукає національний роумінг у 2G/3G; Якщо і він недоступний – реєструється в супутниковій мережі Kyivstar Starlink.

Комаров підкреслив, що сервіс працює на відкритій місцевості, не підтримується у приміщеннях та поки доступний лише на Android-смартфонах. Підтримка iOS зараз у технічній інтеграції.

Також Комаров повідомив, що сервіс Starlink Direct-to-Cell буде безкоштовним для абонентів у межах їхніх чинних тарифних планів. "Сподіваюся, що до Різдва вдасться поширити і на iOS, але точної дати поки немає", – зазначив Комаров.

Важливо! Технологія має нижчий рівень сигналу на відстані 20 – 30 кілометрів від кордону. Це пов'язано з тим, що Україна та сусідні держави використовують той самий частотний спектр.

Щоб не створювати завади операторам інших країн, цей рівень сигналу буде обмежений. Це етика електромагнітної сумісності,

– пояснив керівник Київстару.

Голова НКЕК Лілія Мальон також зазначила, що Starlink Direct-to-Cell неможливо впроваджувати без тривалого тестування, адже потрібно гарантувати відсутність завад для інших операторів в Україні та сусідніх країнах. Тому зараз для тестів діє обмеження на використання технології поблизу кордону.

За словами Мальон, наразі лише Київстар з усіх операторів працює над наданням послуги супутникового звʼязку.

Навіщо це робиться: покриття, безпека та енергостійкість

Комаров наголосив, що в Україні 20 – 25% території залишаються без будь-якого мобільного зв’язку, хоча населення там невелике. LTE-покриття охоплює 96,5% людей, але сотні маленьких населених пунктів досі повністю "в тіні".

Крім того, супутниковий зв’язок може стати критичним під час:

відсутності електрики;

аварій та надзвичайних ситуацій;

перебування у віддалених районах.

Комаров навів статистику МНС за 2020 рік: лише в Карпатському регіоні було врятовано близько 600 людей, а 18 – не вдалося врятувати через відсутність зв’язку.

За його словами, доставка SMS через супутник не гарантується в реальному часі: можливі затримки 10–20 секунд, однак компанія контролює швидкість передачі та стабільність з’єднання.

Мальон з НКЕК також нагадала, що у 2027 році Всесвітня конференція радіозв’язку визначить частоти, технічні умови та регуляторні підходи для супутникових і мобільних мереж, що стане основою для подальшого формування українського регуляторного поля.

Заміна для звичної мережі під час відключень

У Київській області за два осінні місяці зафіксували сумарно 200 тисяч годин відсутності електропостачання на об’єктах, підкреслив керівник Київстару. Хоча мережа тримається автономно понад 8 годин, а 25% станцій на генераторах, покриття все ще може тимчасово зникати.

У таких випадках Direct-to-Cell дозволить:

надсилати SMS;

а згодом – здійснювати дзвінки через OTT;

користуватися базовим інтернетом на швидкостях рівня 3G.

Київстар підписав рамкову угоду зі SpaceX у грудні 2024 року. До цього моменту компанія протестувала технологію на пілотній групі, а нині відкрила її для всіх.

"Ми запускаємо технологію фактично як пілотний проєкт для всієї Європи – без сформованого законодавства, але в рамках перевірених стандартів LTE та нашого власного спектра", – підкреслив Комаров.