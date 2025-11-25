Киевстар запустил SMS-связь через спутники Starlink: что это такое и как пользоваться

Киевстар официально открыл для абонентов услугу отправки SMS через спутниковую связь Starlink Direct-to-Cell от SpaceX. В первый день тестового запуска к сети зарегистрировались почти 200 тысяч пользователей.

Об этом во время презентации сообщил президент и CEO "Киевстар" Александр Комаров. 24 Канал посетил мероприятие и рассказывает основные детали.

Первые результаты: 196 тысяч подключений и 16 тысяч SMS

Во время презентации 24 ноября Александр Комаров подчеркнул, что запуск стал возможным благодаря поддержке Министерства цифровой трансформации и Нацкомиссии, ведь регуляторный фреймворк для этой технологии в Европе создавался впервые и только шестой раз в мире.

"Не произошло бы этого запуска без всесторонней поддержки Минцифры и Комиссии. Мы очень благодарны, что этот процесс стал возможным", – отметил он.



Александр Комаров / Фото Льва Шевченко, 24 Канал

По словам Комарова, только за первый день сеть Starlink Direct-to-Cell зарегистрировала около 196 тысяч устройств с SIM-картами Киевстара.

Меня эта цифра и радует, и немного волнует. Люди попадают в ситуации, когда нет никакого покрытия, и тогда телефон переходит к спутниковой сети,

– объяснил директор Киевстар.

Абоненты уже прислали 16 тысяч SMS.

Как работает технология?

Алгоритм подключения выглядит так:

Смартфон ищет сеть Киевстар; Если ее нет – ищет национальный роуминг в 2G/3G; Если и он недоступен – регистрируется в спутниковой сети Kyivstar Starlink.

Комаров подчеркнул, что сервис работает на открытой местности, не поддерживается в помещениях и пока доступен только на Android-смартфонах. Поддержка iOS сейчас в технической интеграции.

Также Комаров сообщил, что сервис Starlink Direct-to-Cell будет бесплатным для абонентов в рамках их действующих тарифных планов. "Надеюсь, что до Рождества удастся распространить и на iOS, но точной даты пока нет", – отметил Комаров.

Важно! Технология имеет более низкий уровень сигнала на расстоянии 20 – 30 километров от границы. Это связано с тем, что Украина и соседние государства используют один и тот же частотный спектр.

Чтобы не создавать помехи операторам других стран, этот уровень сигнала будет ограничен. Это этика электромагнитной совместимости,

– объяснил руководитель Киевстара.

Председатель НКЭК Лилия Мален также отметила, что Starlink Direct-to-Cell невозможно внедрять без длительного тестирования, ведь нужно гарантировать отсутствие помех для других операторов в Украине и соседних странах. Поэтому сейчас для тестов действует ограничение на использование технологии вблизи границы.

По словам Мален, пока только Киевстар из всех операторов работает над предоставлением услуги спутниковой связи.

Зачем это делается: покрытие, безопасность и энергоустойчивость

Комаров отметил, что в Украине 20 – 25% территории остаются без какой-либо мобильной связи, хотя население там небольшое. LTE-покрытие охватывает 96,5% людей, но сотни маленьких населенных пунктов до сих пор полностью "в тени".

Кроме того, спутниковая связь может стать критической во время:

отсутствия электричества;

аварий и чрезвычайных ситуаций;

пребывания в отдаленных районах.

Комаров привел статистику МЧС за 2020 год: только в Карпатском регионе было спасено около 600 человек, а 18 – не удалось спасти из-за отсутствия связи.

По его словам, доставка SMS через спутник не гарантируется в реальном времени: возможны задержки 10–20 секунд, однако компания контролирует скорость передачи и стабильность соединения.

Мальон из НКЕК также напомнила, что в 2027 году Всемирная конференция радиосвязи определит частоты, технические условия и регуляторные подходы для спутниковых и мобильных сетей, что станет основой для дальнейшего формирования украинского регуляторного поля.

Замена для привычной сети во время отключений

В Киевской области за два осенних месяца зафиксировали суммарно 200 тысяч часов отсутствия электроснабжения на объектах, подчеркнул руководитель Киевстара. Хотя сеть держится автономно более 8 часов, а 25% станций на генераторах, покрытие все еще может временно исчезать.

В таких случаях Direct-to-Cell позволит:

отправлять SMS;

а впоследствии – совершать звонки через OTT;

пользоваться базовым интернетом на скоростях уровня 3G.

Киевстар подписал рамочное соглашение со SpaceX в декабре 2024 года. До этого момента компания протестировала технологию на пилотной группе, а сейчас открыла ее для всех.

"Мы запускаем технологию фактически как пилотный проект для всей Европы – без сформированного законодательства, но в рамках проверенных стандартов LTE и нашего собственного спектра", – подчеркнул Комаров.