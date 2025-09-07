Російська армія в ніч проти 7 вересня атакувала Україну понад 800 одиницями дронів та 13 ракетами, з яких чотири - балістичні. Імовірно, декілька дронів перетнули кордон України та Білорусі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Що сказав Зеленський про атаку на Київ та інші міста?

Президент України зазначив, що Росія завдала свідомомго удару по Україні, частково зруйнувавши звичайні житлові будинки. Ворожий обстріл вбив у Києві двох людей, зокрема – двомісячну дитину.

Мої співчуття всім рідним та близьким. Загалом лише у столиці десятки постраждалих, пошкоджена будівля Кабінету Міністрів – почалася пожежа на верхніх поверхах. Більш ніж 20 будинків і дитячий садочок пошкоджені в Запоріжжі. Є руйнування торговельних складів у Кривому Розі, загиблі люди у Сафонівці на Сумщині та Чернігівщині. Був приліт по багатоповерхівці в Одесі. Багато регіонів постраждало за минулу добу. Всюди, де потрібно, працюють наші служби,

– розповів Володимир Зеленський.

Українький лідер зазначив, що ворог скоїв свідомий злочин у той час, коли могла б працювати дипломатія. Зеленський зазначив, що США не раз погрожувли Росії санкціями за відмову вести переговори. Тож тепер Україна з партнерами повинна реалізувати всі домовленості, про які йшлося на саміті в Парижі, зокрема – посилення нашої ППО.

"Кожна додаткова система рятує цивільних від цих підлих ударів. Світ може змусити кремлівських злочинців перестати вбивати, потрібна лише політична воля", – сказав президент.