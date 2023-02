Світло переможе темряву: у 100 містах світу відбудуться акції на підтримку України

У 100 містах світу у роковини повномасштабного вторгнення пройдуть акції на підтримку України під гаслом "світло переможе темряву". Мета заходів – наголосити на необхідності надання більшої підтримки Україні та посилення санкцій проти Росії.

Організаторами на місцях виступають активісти українських громад та діаспори. Заходи пройдуть з 23 по 26 лютого.

Кампанія під назвою #LightWillWinOverDarkness також покликана нагадати міжнародній спільноті, що Кремль розв'язав війну проти українського народу ще у 2014 році.

"Жовто-блакитне світло" має перемогти, а московсько-путінська темрява – зазнати поразки,

– наголосили організатори.

Як відбуватимуться заходи

Під час демонстрацій мітингарі планують використовувати синьо-жовті ліхтарики, свічки, дехто – факели та файери, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву кампанії.

У деяких містах планують провести флешмоб "жива мапа України" з учасників акцій, які триматимуть у руках увімкнені ліхтарики.

Натхненням для гасла акції на підтримку України у річницю повномасштабного вторгнення стала фраза, яку президент України Володимир Зеленський виголосив у Європейському Парламенті: "Життя переможе смерть, а світло – темряву" ("Life will win over death, and light will win over darkness").

Також координатори кампанії планують на основі статті американського історика та письменника Тімоті Снайдера "Why the world needs Ukrainian victory? Fifteen reasons" підготувати 15 плакатів з кожною з причин, що наводяться автором, та організувати їх використання під час демонстрацій.

Мітингарі роздаватимуть перехожим листівки, що міститимуть формулу миру президента Зеленського, яка складається з 10 умов.

Де пройдуть акції та як долучитись

Українців запрошують долучитися до акції у щонайменше 29 країнах і 95 містах. Ось перелік міст, що підтвердили свою участь станом на 15 лютого:

Австралія – Сідней, Канбера, 24 лютого;

Австрія – Відень, Зальцбург, 24 лютого;

Бельгія – Брюссель, 24 лютого;

Хорватія – Загреб, 25 лютого;

Кіпр – Нікосія, 24 лютого;

Чехія – Брно, Прага, 24 лютого;

Данія – Копенгаген, Орхус, 24 лютого;

Фінляндія – Гельсінки, 24 лютого;

Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Стразбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого;

Грузія – Батумі, Тбілісі, 24 лютого;

Німеччина – Аахен, Аугсбург, Берлін, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого;

Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого;

Угорщина – Будапешт, 24 лютого;

Італія – Брешія, Мілан, Турин, 24 лютого; Рим – 26 лютого;

Литва – Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого;

Мальта – Валлетта, 24 лютого;

Мексика – Мехіко, 24 лютого;

Молдова – Кишинів, 24 лютого;

Нідерланди – Лейден, 24 лютого;

Норвегія – Осло, Ставангер, 24 лютого;

Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Варшава, 24 лютого; Катовіце – 25 лютого;

Португалія – Лісабон, 24 лютого;

Румунія – Бухарест, 24 лютого;

Словаччина – Братислава, 24 лютого;

Словенія – Любляна, 24 лютого;

Іспанія – Аліканте, Барселона, Калп, Мадрид, Валенсія, 24 лютого; Плайя-де-Аро – 25 лютого;

Швеція – Гетеборг, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого;

Швейцарія – Базель, Женева, Цюріх, 24 лютого;

Туреччина – Стамбул, 24 лютого;

Сполучене Королівство – Данді, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Ловстофт, Шеффілд, 24 лютого;

США – Остін (Техас) – 23 лютого; Вест-Палм-Біч (Флорида) – 24 лютого; Сан-Франциско (Каліфорнія).

Щоб приєднатись до акції, потрібно заповнити анкету.