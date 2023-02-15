Свет победит тьму: в 100 городах мира пройдут акции в поддержку Украины

15 февраля 2023, 16:51
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Источник:

Communities Army of Ukraine

В 100 городах мира в годовщину полномасштабного вторжения пройдут акции в поддержку Украины под лозунгом "свет победит тьму". Цель мероприятий – подчеркнуть необходимость оказания большей поддержки Украине и усиления санкций против России.

Организаторами на местах выступают активисты украинских общин и диаспоры. Мероприятия пройдут с 23 по 26 февраля.

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Кампания под названием #LightWillWinOverDarkness также призвана напомнить международному сообществу, что Кремль развязал войну против украинского народа еще в 2014 году.

"Желто-голубой свет" должен победить, а московско-путинская тьма – потерпеть поражение,
– подчеркнули организаторы.

Как будут проходить мероприятия

Во время демонстраций митингующие планируют использовать сине-желтые фонарики, свечи, а кое-кто – факелы и файеры, воспроизводя таким образом символический смысл, заложенный в название кампании.

В некоторых городах планируют провести флешмоб "живая карта Украины" из участников акций, которые будут держать в руках включенные фонарики.

Обратите внимание! Вдохновением для лозунга акции в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения стала фраза, которую президент Украины Владимир Зеленский произнес в Европейском Парламенте: "Жизнь победит смерть, а свет – тьму" ("Life will win over death, and light will win over darkness").

Также координаторы кампании планируют на основе статьи американского историка и писателя Тимоти Снайдера "Why the world needs Ukrainian victory? Fifteen reasons" подготовить 15 плакатов по каждой из причин, приводимых автором, и организовать их использование во время демонстраций.

Митингующие будут раздавать прохожим листовки, содержащие формулу мира президента Зеленского, состоящую из 10 условий.

Где пройдут акции и как присоединиться

Украинцев приглашают присоединиться к акции по меньшей мере в 29 странах и 95 городах. Вот перечень городов, подтвердивших свое участие по состоянию на 15 февраля:

  • Австралия – Сидней, Канберра, 24 февраля;
  • Австрия – Вена, Зальцбург, 24 февраля;
  • Бельгия – Брюссель, 24 февраля;
  • Хорватия – Загреб, 25 февраля;
  • Кипр – Никосия, 24 февраля;
  • Чехия – Брно, Прага, 24 февраля;
  • Дания – Копенгаген, Орхус, 24 февраля;
  • Финляндия – Хельсинки, 24 февраля;
  • Франция – Дижон, Гренобль, Лион, Нант, Париж, Сен-Рафаэль, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс – 24 февраля; Коголен – 25 февраля;
  • Грузия – Батуми, Тбилиси, 24 февраля;
  • Германия – Аахен, Аугсбург, Берлин, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Геттинген, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Йена, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбург, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 февраля;
  • Греция – Афины, Салоники, 24 февраля;
  • Венгрия – Будапешт, 24 февраля;
  • Италия – Брешия, Милан, Турин, 24 февраля; Рим – 26 февраля;
  • Литва – Вильнюс, Шяуляй, 24 февраля;
  • Мальта – Валлетта, 24 февраля;
  • Мексика – Мехико, 24 февраля;
  • Молдова – Кишинев, 24 февраля;
  • Нидерланды – Лейден, 24 февраля;
  • Норвегия – Осло, Ставангер, 24 февраля;
  • Польша – Краков, Люблин, Жешув, Варшава, 24 февраля; Катовице – 25 февраля;
  • Португалия – Лиссабон, 24 февраля;
  • Румыния – Бухарест, 24 февраля;
  • Словакия – Братислава, 24 февраля;
  • Словения – Любляна, 24 февраля;
  • Испания – Аликанте, Барселона, Калп, Мадрид, Валенсия, 24 февраля; Плайя-де-Аро – 25 февраля;
  • Швеция – Гетеборг, Линчёпинг, Стокгольм, 24 февраля;
  • Швейцария – Базель, Женева, Цюрих, 24 февраля;
  • Турция – Стамбул, 24 февраля;
  • Соединенное Королевство – Данди, Глазго, Ливерпуль, Лондон, Ловстофт, Шеффилд, 24 февраля;
  • США – Остин (Техас) – 23 февраля; Вест-Палм-Бич (Флорида) – 24 февраля; Сан-Франциско (Калифорния).

Важно! Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить анкету.
Автор: Анастасія Лукашевська