Организаторами на местах выступают активисты украинских общин и диаспоры. Мероприятия пройдут с 23 по 26 февраля.

Кампания под названием #LightWillWinOverDarkness также призвана напомнить международному сообществу, что Кремль развязал войну против украинского народа еще в 2014 году.

"Желто-голубой свет" должен победить, а московско-путинская тьма – потерпеть поражение,

– подчеркнули организаторы.

Как будут проходить мероприятия

Во время демонстраций митингующие планируют использовать сине-желтые фонарики, свечи, а кое-кто – факелы и файеры, воспроизводя таким образом символический смысл, заложенный в название кампании.

В некоторых городах планируют провести флешмоб "живая карта Украины" из участников акций, которые будут держать в руках включенные фонарики.

Обратите внимание! Вдохновением для лозунга акции в поддержку Украины в годовщину полномасштабного вторжения стала фраза, которую президент Украины Владимир Зеленский произнес в Европейском Парламенте: "Жизнь победит смерть, а свет – тьму" ("Life will win over death, and light will win over darkness").

Также координаторы кампании планируют на основе статьи американского историка и писателя Тимоти Снайдера "Why the world needs Ukrainian victory? Fifteen reasons" подготовить 15 плакатов по каждой из причин, приводимых автором, и организовать их использование во время демонстраций.

Митингующие будут раздавать прохожим листовки, содержащие формулу мира президента Зеленского, состоящую из 10 условий.

Где пройдут акции и как присоединиться

Украинцев приглашают присоединиться к акции по меньшей мере в 29 странах и 95 городах. Вот перечень городов, подтвердивших свое участие по состоянию на 15 февраля:

Австралия – Сидней, Канберра, 24 февраля;

Австрия – Вена, Зальцбург, 24 февраля;

Бельгия – Брюссель, 24 февраля;

Хорватия – Загреб, 25 февраля;

Кипр – Никосия, 24 февраля;

Чехия – Брно, Прага, 24 февраля;

Дания – Копенгаген, Орхус, 24 февраля;

Финляндия – Хельсинки, 24 февраля;

Франция – Дижон, Гренобль, Лион, Нант, Париж, Сен-Рафаэль, Сен-Назер, Страсбург, Руан, Валанс – 24 февраля; Коголен – 25 февраля;

Грузия – Батуми, Тбилиси, 24 февраля;

Германия – Аахен, Аугсбург, Берлин, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Геттинген, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Йена, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбург, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 февраля;

Греция – Афины, Салоники, 24 февраля;

Венгрия – Будапешт, 24 февраля;

Италия – Брешия, Милан, Турин, 24 февраля; Рим – 26 февраля;

Литва – Вильнюс, Шяуляй, 24 февраля;

Мальта – Валлетта, 24 февраля;

Мексика – Мехико, 24 февраля;

Молдова – Кишинев, 24 февраля;

Нидерланды – Лейден, 24 февраля;

Норвегия – Осло, Ставангер, 24 февраля;

Польша – Краков, Люблин, Жешув, Варшава, 24 февраля; Катовице – 25 февраля;

Португалия – Лиссабон, 24 февраля;

Румыния – Бухарест, 24 февраля;

Словакия – Братислава, 24 февраля;

Словения – Любляна, 24 февраля;

Испания – Аликанте, Барселона, Калп, Мадрид, Валенсия, 24 февраля; Плайя-де-Аро – 25 февраля;

Швеция – Гетеборг, Линчёпинг, Стокгольм, 24 февраля;

Швейцария – Базель, Женева, Цюрих, 24 февраля;

Турция – Стамбул, 24 февраля;

Соединенное Королевство – Данди, Глазго, Ливерпуль, Лондон, Ловстофт, Шеффилд, 24 февраля;

США – Остин (Техас) – 23 февраля; Вест-Палм-Бич (Флорида) – 24 февраля; Сан-Франциско (Калифорния).

Важно! Чтобы присоединиться к акции, нужно заполнить анкету.