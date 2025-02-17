Успехи враг имел в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение аналитиков Deep State в понедельник, 17 февраля.

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Где продвинулись россияне

Россияне продвинулись возле Фиголевки, что в Двуречанской поселковой общине Купянского района Харьковской области. Также оккупанты имеют успехи у 3 населенных пунктов Донецкой области, еще один захватчикам, к сожалению, удалось оккупировать.

Враг оккупировал Серебряное, а также продвинулся возле Дачного, Новоселки, Фиголевки и в Улаклах,

– говорится в обновлении.

Россияне захватили Серебряное: смотрите на карте

Противник продвинулся возле Дачного: смотрите на карте

На фоне продвижений у Новоселки заметим, что ранее аналитики сообщали о о прорыве врага в этот населенный пункт. Тогда прорвалась вражеская механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом.

Враг имеет успехи у Новоселки: смотрите на карте

Оккупанты давят на Фиголевку: смотрите на карте

На днях, по данным Deep State, враг проводил штурмовые действия в направлении Улаклов, это село Великоновоселковской поселковой громады Волновахского района Донецкой области. Сегодня же сообщили о продвижении россиян на этом участке.

Улаклы под атаками россиян: смотрите на карте

Напомним, 15 февраля сообщали о о продвижении россиян возле 4 населенных пунктов на Покровском направлении, в частности у Улаклов, Преображенки, Запорожья, Андреевки. Также захватчики имели успех на Новопавловском направлении. Там они продвинулись возле Нового Комара и в Новоочеретоватом.