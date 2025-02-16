Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение DeepState.

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Россияне прорвались в Новоселку

В DeepState сообщили, что механизированная колонна в количестве 4 единиц техники с десантом осуществили успешную попытку штурма в направлении села Новоселка. В очередной раз заметна тактика оккупантов, когда впереди колонны идет танк, скорее всего, увешанный РЭБами, а экипаж техники был уверен в неуязвимости.

К сожалению, колонна прошла БрРО одной из бригад, заехала в село и высадила десант фактически в тыл смежному подразделению. При отходе техники, по ней уже начали наносить поражения, в частности, смежные подразделения Президентской бригады,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что сейчас в селе находится около 20-ти пехотинцев, которые пробуют закрепляться, прятаться в домах.

"Скорее всего их будут выбивать из села и проживут они недолго. Возможно, со временем появятся видео поражения самой колонны при ее отходе", – указали в DeepState.



Враг прорвался в Новоселку / Фото DeepState