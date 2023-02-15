Організаторами на місцях виступають активісти українських громад та діаспори. Заходи пройдуть з 23 по 26 лютого.
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Кампанія під назвою #LightWillWinOverDarkness також покликана нагадати міжнародній спільноті, що Кремль розв'язав війну проти українського народу ще у 2014 році.
"Жовто-блакитне світло" має перемогти, а московсько-путінська темрява – зазнати поразки,
– наголосили організатори.
Як відбуватимуться заходи
Під час демонстрацій мітингарі планують використовувати синьо-жовті ліхтарики, свічки, дехто – факели та файери, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву кампанії.
У деяких містах планують провести флешмоб "жива мапа України" з учасників акцій, які триматимуть у руках увімкнені ліхтарики.
Також координатори кампанії планують на основі статті американського історика та письменника Тімоті Снайдера "Why the world needs Ukrainian victory? Fifteen reasons" підготувати 15 плакатів з кожною з причин, що наводяться автором, та організувати їх використання під час демонстрацій.
Мітингарі роздаватимуть перехожим листівки, що міститимуть формулу миру президента Зеленського, яка складається з 10 умов.
Де пройдуть акції та як долучитись
Українців запрошують долучитися до акції у щонайменше 29 країнах і 95 містах. Ось перелік міст, що підтвердили свою участь станом на 15 лютого:
- Австралія – Сідней, Канбера, 24 лютого;
- Австрія – Відень, Зальцбург, 24 лютого;
- Бельгія – Брюссель, 24 лютого;
- Хорватія – Загреб, 25 лютого;
- Кіпр – Нікосія, 24 лютого;
- Чехія – Брно, Прага, 24 лютого;
- Данія – Копенгаген, Орхус, 24 лютого;
- Фінляндія – Гельсінки, 24 лютого;
- Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Стразбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого;
- Грузія – Батумі, Тбілісі, 24 лютого;
- Німеччина – Аахен, Аугсбург, Берлін, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого;
- Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого;
- Угорщина – Будапешт, 24 лютого;
- Італія – Брешія, Мілан, Турин, 24 лютого; Рим – 26 лютого;
- Литва – Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого;
- Мальта – Валлетта, 24 лютого;
- Мексика – Мехіко, 24 лютого;
- Молдова – Кишинів, 24 лютого;
- Нідерланди – Лейден, 24 лютого;
- Норвегія – Осло, Ставангер, 24 лютого;
- Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Варшава, 24 лютого; Катовіце – 25 лютого;
- Португалія – Лісабон, 24 лютого;
- Румунія – Бухарест, 24 лютого;
- Словаччина – Братислава, 24 лютого;
- Словенія – Любляна, 24 лютого;
- Іспанія – Аліканте, Барселона, Калп, Мадрид, Валенсія, 24 лютого; Плайя-де-Аро – 25 лютого;
- Швеція – Гетеборг, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого;
- Швейцарія – Базель, Женева, Цюріх, 24 лютого;
- Туреччина – Стамбул, 24 лютого;
- Сполучене Королівство – Данді, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Ловстофт, Шеффілд, 24 лютого;
- США – Остін (Техас) – 23 лютого; Вест-Палм-Біч (Флорида) – 24 лютого; Сан-Франциско (Каліфорнія).