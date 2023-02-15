Організаторами на місцях виступають активісти українських громад та діаспори. Заходи пройдуть з 23 по 26 лютого.

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Кампанія під назвою #LightWillWinOverDarkness також покликана нагадати міжнародній спільноті, що Кремль розв'язав війну проти українського народу ще у 2014 році.

"Жовто-блакитне світло" має перемогти, а московсько-путінська темрява – зазнати поразки,
– наголосили організатори.

Як відбуватимуться заходи

Під час демонстрацій мітингарі планують використовувати синьо-жовті ліхтарики, свічки, дехто – факели та файери, відтворюючи таким чином символічний сенс, закладений у назву кампанії.

У деяких містах планують провести флешмоб "жива мапа України" з учасників акцій, які триматимуть у руках увімкнені ліхтарики.

Також координатори кампанії планують на основі статті американського історика та письменника Тімоті Снайдера "Why the world needs Ukrainian victory? Fifteen reasons" підготувати 15 плакатів з кожною з причин, що наводяться автором, та організувати їх використання під час демонстрацій.

Мітингарі роздаватимуть перехожим листівки, що міститимуть формулу миру президента Зеленського, яка складається з 10 умов.

Де пройдуть акції та як долучитись

Українців запрошують долучитися до акції у щонайменше 29 країнах і 95 містах. Ось перелік міст, що підтвердили свою участь станом на 15 лютого:

  • Австралія – Сідней, Канбера, 24 лютого;
  • Австрія – Відень, Зальцбург, 24 лютого;
  • Бельгія – Брюссель, 24 лютого;
  • Хорватія – Загреб, 25 лютого;
  • Кіпр – Нікосія, 24 лютого;
  • Чехія – Брно, Прага, 24 лютого;
  • Данія – Копенгаген, Орхус, 24 лютого;
  • Фінляндія – Гельсінки, 24 лютого;
  • Франція – Діжон, Гренобль, Ліон, Нант, Париж, Сен-Рафаель, Сен-Назер, Стразбург, Руан, Валанс – 24 лютого; Коголен – 25 лютого;
  • Грузія – Батумі, Тбілісі, 24 лютого;
  • Німеччина – Аахен, Аугсбург, Берлін, Дортмунд, Фрайбург, Франкфурт, Ґеттінґен, Гамбург, Гальберштадт, Гайльбронн, Єна, Констанц, Лейпциг, Мангайм, Мюнстер, Мюнхен, Нюрнберг, Ольденбурґ, Оснабрюк, Регенсбург, Штутгарт, 24 лютого;
  • Греція – Афіни, Салоніки, 24 лютого;
  • Угорщина – Будапешт, 24 лютого;
  • Італія – Брешія, Мілан, Турин, 24 лютого; Рим – 26 лютого;
  • Литва – Вільнюс, Шяуляй, 24 лютого;
  • Мальта – Валлетта, 24 лютого;
  • Мексика – Мехіко, 24 лютого;
  • Молдова – Кишинів, 24 лютого;
  • Нідерланди – Лейден, 24 лютого;
  • Норвегія – Осло, Ставангер, 24 лютого;
  • Польща – Краків, Люблін, Ряшів, Варшава, 24 лютого; Катовіце – 25 лютого;
  • Португалія – Лісабон, 24 лютого;
  • Румунія – Бухарест, 24 лютого;
  • Словаччина – Братислава, 24 лютого;
  • Словенія – Любляна, 24 лютого;
  • Іспанія – Аліканте, Барселона, Калп, Мадрид, Валенсія, 24 лютого; Плайя-де-Аро – 25 лютого;
  • Швеція – Гетеборг, Лінчепінг, Стокгольм, 24 лютого;
  • Швейцарія – Базель, Женева, Цюріх, 24 лютого;
  • Туреччина – Стамбул, 24 лютого;
  • Сполучене Королівство – Данді, Глазго, Ліверпуль, Лондон, Ловстофт, Шеффілд, 24 лютого;
  • США – Остін (Техас) – 23 лютого; Вест-Палм-Біч (Флорида) – 24 лютого; Сан-Франциско (Каліфорнія).