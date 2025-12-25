Покарання за аборти: священник ПЦУ шокував заявами про "причини" війни

Священник Православної церкви України з Тернопільської області Олексій Філюк, відомий як популярний блогер висловив суперечливу думку про те, що повномасштабна війна Росії проти України, мовляв, є своєрідним покаранням за 12 мільйонів абортів, здійснених українцями після здобуття незалежності.

Таку заяву Олексій Філюк зробив під час інтерв'ю з блогеркою Марічкою Довбенко, передає 24 Канал.

Як священник пов'язав аборти з війною в Україні?

Під час розмови ведуча прямо запитала, чи справді він вважає війну наслідком близько 12 мільйонів абортів. У відповідь Філюк не лише ствердив це, а й розвинув свою позицію.

Він зазначив, що якби ці ненароджені діти вижили, то їхня кількість буцімто дозволила б легко здолати російських загарбників.

Якби 12 мільйонів абортованих дітей поставити в оборону, то вони б закидали шапками (росіян – 24 Канал),

– сказав священник.

На зауваження Довбенко, що в багатьох європейських країнах кількість абортів не менша, а війн немає, священник відповів, що все має свій час і історія циклічна.

Філюк послався на слова апостола Якова про те, що війни виникають через жорстокосердя людей, і наголосив на "крові невинних" абортованих дітей як на причині нинішніх подій.

Крім того, Філюк пов'язав демографічну кризу в Україні та брак людських ресурсів для оборони саме з масовими абортами, назвавши цю статистику жахливою та зазначивши, що реальна цифра може бути значно вищою.

Сьогодні в нас демографічна криза, в нас нема кому воювати, бо мало народжується дітей. Це ж наш генофонд,

– висловився він.

Варто зауважити, що такі твердження священника не мають жодних об’єктивних підстав і не містять логічного причинно-наслідкового зв'язку. Агресія Росії проти України зумовлена політичними, геополітичними та економічними факторами, а не релігійними інтерпретаціями демографічних процесів.

