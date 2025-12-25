Наказание за аборты: священник ПЦУ шокировал заявлениями о "причинах" войны
- Священник-блогер Алексей Филюк заявил, что война России против Украины является наказанием за аборты.
- С этим Филюк связывает и демографический кризис и нехватку человеческих ресурсов для обороны.
Священник Православной церкви Украины из Тернопольской области Алексей Филюк, известный как популярный блогер высказал противоречивое мнение о том, что полномасштабная война России против Украины, мол, является своеобразным наказанием за 12 миллионов абортов, совершенных украинцами после обретения независимости.
Такое заявление Алексей Филюк сделал во время интервью с блогером Маричкой Довбенко, передает 24 Канал.
Как священник связал аборты с войной в Украине?
Во время разговора ведущая прямо спросила, действительно ли он считает войну следствием около 12 миллионов абортов. В ответ Филюк не только утвердил это, но и развил свою позицию.
Он отметил, что если бы эти нерожденные дети выжили, то их количество якобы позволило бы легко одолеть российских захватчиков.
Если бы 12 миллионов абортированных детей поставить в оборону, то они бы забросали шапками (россиян – 24 Канал),
– сказал священник.
На замечание Довбенко, что во многих европейских странах количество абортов не меньше, а войн нет, священник ответил, что все имеет свое время и история циклична.
Филюк сослался на слова апостола Иакова о том, что войны возникают из-за жестокосердия людей, и отметил "кровь невинных" абортированных детей как причину нынешних событий.
Кроме того, Филюк связал демографический кризис в Украине и нехватку человеческих ресурсов для обороны именно с массовыми абортами, назвав эту статистику ужасной и отметив, что реальная цифра может быть значительно выше.
Сегодня у нас демографический кризис, у нас некому воевать, потому что мало рождается детей. Это же наш генофонд,
– высказался он.
Стоит заметить, что такие утверждения священника не имеют никаких объективных оснований и не содержат логической причинно-следственной связи. Агрессия России против Украины обусловлена политическими, геополитическими и экономическими факторами, а не религиозными интерпретациями демографических процессов.
Больше об Алексее Филюке
Алексей Филюк, которому 41 год, служит в приходе села Шушковцы Лановецкой общины.
Он является одним из самых популярных религиозных блогеров западного региона Украины: его страницы в Facebook насчитывают 1,1 миллиона подписчиков, в Instagram – 226 тысяч, а YouTube-канал имеет 163 тысячи зрителей.
Интересно, что 5 декабря Алексей Филюк публично рассказал о о получении повестки в армию. Впрочем, участвовать в обороне страны он не поспешил. Зато объяснил, что имеет веские основания для отсрочки.
Сейчас священник продолжает регулярно выкладывать в соцсетях фотографии и видео с богослужений.