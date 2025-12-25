Такое заявление Алексей Филюк сделал во время интервью с блогером Маричкой Довбенко, передает 24 Канал.

Как священник связал аборты с войной в Украине?

Во время разговора ведущая прямо спросила, действительно ли он считает войну следствием около 12 миллионов абортов. В ответ Филюк не только утвердил это, но и развил свою позицию.

Он отметил, что если бы эти нерожденные дети выжили, то их количество якобы позволило бы легко одолеть российских захватчиков.

Если бы 12 миллионов абортированных детей поставить в оборону, то они бы забросали шапками (россиян – 24 Канал),

– сказал священник.

На замечание Довбенко, что во многих европейских странах количество абортов не меньше, а войн нет, священник ответил, что все имеет свое время и история циклична.

Филюк сослался на слова апостола Иакова о том, что войны возникают из-за жестокосердия людей, и отметил "кровь невинных" абортированных детей как причину нынешних событий.

Кроме того, Филюк связал демографический кризис в Украине и нехватку человеческих ресурсов для обороны именно с массовыми абортами, назвав эту статистику ужасной и отметив, что реальная цифра может быть значительно выше.

Сегодня у нас демографический кризис, у нас некому воевать, потому что мало рождается детей. Это же наш генофонд,

– высказался он.

Стоит заметить, что такие утверждения священника не имеют никаких объективных оснований и не содержат логической причинно-следственной связи. Агрессия России против Украины обусловлена политическими, геополитическими и экономическими факторами, а не религиозными интерпретациями демографических процессов.

