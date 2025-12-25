Таку заяву Олексій Філюк зробив під час інтерв'ю з блогеркою Марічкою Довбенко, передає 24 Канал.
Як священник пов'язав аборти з війною в Україні?
Під час розмови ведуча прямо запитала, чи справді він вважає війну наслідком близько 12 мільйонів абортів. У відповідь Філюк не лише ствердив це, а й розвинув свою позицію.
Він зазначив, що якби ці ненароджені діти вижили, то їхня кількість буцімто дозволила б легко здолати російських загарбників.
Якби 12 мільйонів абортованих дітей поставити в оборону, то вони б закидали шапками (росіян – 24 Канал),
– сказав священник.
На зауваження Довбенко, що в багатьох європейських країнах кількість абортів не менша, а війн немає, священник відповів, що все має свій час і історія циклічна.
Філюк послався на слова апостола Якова про те, що війни виникають через жорстокосердя людей, і наголосив на "крові невинних" абортованих дітей як на причині нинішніх подій.
Крім того, Філюк пов'язав демографічну кризу в Україні та брак людських ресурсів для оборони саме з масовими абортами, назвавши цю статистику жахливою та зазначивши, що реальна цифра може бути значно вищою.
Сьогодні в нас демографічна криза, в нас нема кому воювати, бо мало народжується дітей. Це ж наш генофонд,
– висловився він.
Варто зауважити, що такі твердження священника не мають жодних об’єктивних підстав і не містять логічного причинно-наслідкового зв'язку. Агресія Росії проти України зумовлена політичними, геополітичними та економічними факторами, а не релігійними інтерпретаціями демографічних процесів.
Більше про Олексія Філюка
Олексій Філюк, якому 41 рік, служить у парафії села Шушківці Лановецької громади.
Він є одним із найпопулярніших релігійних блогерів західного регіону України: його сторінки у Facebook налічують 1,1 мільйона підписників, в Instagram – 226 тисяч, а YouTube-канал має 163 тисячі глядачів.
Цікаво, що 5 грудня Олексій Філюк публічно розповів про отримання повістки до війська. Втім, долучатися до оборони країни він не поспішив. Натомість пояснив, що має вагомі підстави для відстрочки.
Наразі священник продовжує регулярно викладати у соцмережах фотографії та відео з богослужінь.