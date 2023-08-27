Відчайдушно тримали оборону пів року: як живуть українці в окупованому Сєвєродонецьку

Сєвєродонецький район – фактично єдиний район, який тримав оборону майже пів року. Більшість місцевого населення з міста виїхала. Нині там перебуває близько 10% місцевих від тої кількості, яка була до повномасштабного вторгнення Росії.

Про це 24 Каналу розказав голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації Роман Власенко, зауваживши, що серед цивільних додалося росіян.

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"Наїжджають гастарбайтери з Луганська, прикордонних територій. Дуже багато військових – це все в принципі негативно впливає на якість життя місцевих мешканців", – сказав Власенко.

Проблеми в місті

Так людям не вистачає їжі, питної та технічної води. А розмови окупантів про нібито "відновлення" – мають пропагандистський характер.

Росіяни беруться ремонтувати лише ті будинки, які не дуже постраждали. Натомість про відбудову спалених та зруйнованих не мовиться. Також у Сєвєродонецьку процвітає мародерство в житловому секторі та на промислових підприємствах.

Економіка в місті тримається на зарплаті російських військових. Загалом там роботи немає. А якщо люди працюють на так звану окупаційну "владу", в соціальній сфері, там виплати затримують.

Зараз політичний сезон – дуже багато обіцянок, заходів, пропагандистської макулатури. Насправді якогось "покращення" значного не відбувається. Усе більше така бутафорія,

– наголосив голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.

Усе більше людей намагається виїхати з міста. І така тенденція, вважає Власенко, може зберігатися до зими. Люди їхатимуть на підконтрольну українській владі територію, менш зруйновані території Луганщини або в країну-агресорку.

Чи є комунальні послуги

Більшість інфраструктури в Сєвєродонецьку зруйновано. Житлова та соціальна інфраструктура зруйнована на 60 – 70%. Комунальна – вода, газ, електропостачання та каналізація – ще більше.

"Якісь "успіхи" у них є щодо відновлення електроенергії, газу, води. Але насправді 20 – 30% місцевих мешканців мають доступ до цих благ. Взимку вони не очікують опалення. Йде заготівля дров, буржуйок", – розповів голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.

Ворог влаштовує "акції" та встановлює пункти обігріву, модульні котельні. Однак це – поодинокі випадки. У місті взялися за "відновлення" 20 – 30 будівель з 200 – 300. А з 10 закладів освіти під "відбудову" підлягає лише один.

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Ситуація в інших населених пунктах

Ситуація в інших районах та громадах ще гірша. Рубіжне та Попасна повністю зруйновані, а в Гірському зовсім немає комунальних послуг. У Кремінній точаться бої.

"Люди теж потерпають від відсутності комунальних послуг та благ цивілізації", – зауважив Роман Власенко.

Дуже складна ситуація й з медициною. Інфраструктура знищена, а медиків не вистачає. Цивільних медичних працівників росіяни залучають працювати у військових шпиталях, а соціальну інфраструктуру залучають для своїх потреб.

Звітують на своєму "Луганському рівні", що вони беруть під "охорону" об'єкти освіти. Тим самим "легалізують" свою присутність на них, насправді прикриваючись дітлахами, щоби туди умовно не прилетіло,

– додав голова Сєвєродонецької районної військової адміністрації.

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