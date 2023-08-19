Їхня діяльність дуже допомагає ЗСУ, адже мовиться про знищені склади та бази ворога. Детальніше про роботу партизан 24 Каналу розповів колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Дивіться також "Атеш" знайшов російську ППО біля Кримського мосту

Робота партизанів

Партизанський рух на Луганщині з перших днів був активним. Їхня робота – це й випадки підривів колаборантів, розклеювання листівок, спалення розподільчих шаф на залізничних коліях тощо.

Є багато інших прикладів, які показують те, що партизанський рух ефективно працює.

Російські війська застосовують багато каральних заходів на тимчасово окупованих територіях. Бо розуміють, що "бавовна", яка відбувається чітко, де треба, з'являється не просто так,

– зазначив Сергій Гайдай.

Й справді, вибухи на складах, у казармах та штабах окупантів є не випадковими. Тож, аби якось зменшити вплив партизанів на ситуацію, влаштовують показові захоплення людей.

Іноді навіть заїжджають у певний населений пункт та застосовують "колективну відповідальність": забирають 10 – 15 осіб та везуть їх до Луганська. До них можуть застосовувати психологічні та фізичні тортури.

"Я впевнений, що цей рух і далі продовжуватиметься і надалі завдаватиме максимальної шкоди росіянам", – наголосив Гайдай.

До слова, на Луганщині суттєво збільшилась кількість блокпостів. На них перевіряють автомобілі, людей. Роблять це й тому, що в окупаційних лавах суттєво почастішали випадки дезертирства.

Сергій Гайдай про рух партизанів на Луганщині: дивіться відео

Діяльність партизанів на окупованих територіях: що відомо