Там один з найбільших у Європі склад боєприпасів: де Росія може відкрити "другий фронт"

У Придністров'ї відбудеться перше за 18 років зібрання депутатів усіх рівнів. Опісля Владімір Путін виступить із посланням Федеральним зборам Росії. Придністров'я може оголосити про приєднання до країни-агресорки.

Кремль відчуває безкарність. Поки світ повільно "розхитується", росіяни нагнітають та підвищують градус. Такою думкою в етері 24 Каналу поділився військовий ЗСУ, журналіст та ведучий Єгор Чечеринда, зауваживши, що Україна має бути пильною – у Придністров'ї розташовується один з найбільших у Східній Європі складів озброєння.

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Яка загроза для України

Лідер невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський ініціював скликання з'їзду 28 лютого в Тирасполі депутатів усіх рівнів у зв'язку з "тиском із боку Республіки Молдова". А вже 29 лютого президент Росії Владімір Путін виступить зі щорічним посланням до російського парламенту.

І я так, складаючи один пазл до іншого, розумію, що на цьому зібранні, яке присвячене "тиску" Молдови на так зване Придністров'я, вони можуть оголосити про своє приєднання до Росії",

– сказав військовий ЗСУ.

"Референдум" проводили ще у 2007 році, тоді нібито 97,1% його учасників висловилися за незалежність та подальше "вільне приєднання" до Росії, тому країні-терористці не треба проводити новий псевдореферендум.

Путін просто скаже: "Ось ще одна територія, яку ми приєднуємо до складу "велікой неділімой Росії"". А там ще 500 тисяч населення та один з найбільших у Східній Європі складів озброєння, в якому 20 тисяч тонн різних боєприпасів, які Росія може використати",

– зазначив Чечеринда.

Після цього росіяни можуть сформувати там окремий бойовий підрозділ та піти на Одесу, тому Україні потрібно приготуватися та у разі загрози реагувати і військовим, і дипломатичним, і суспільним шляхом впливу та тиску.

Деталі про склад

В окупованому Придністров'ї розташований один із найбільших складів боєприпасів у Східній Європі. Він розміщується в селі Ковбасна Рибницького району за 2 кілометри від кордону з Україною. Склади в Ковбасні з'явилися в 1940-х роках. Основну частину боєприпасів туди завезли після виведення військ СРСР з колишньої НДР, Чехословаччини та інших країн Європи.

Де розташоване село Ковбасне/ Скриншот

За різними оцінками, там можуть перебувати від 19 тисяч до 21,5 тисячі тонн боєприпасів: снаряди, авіабомби, міни, гранати, патрони. Вибух на складі запасів у Ковбасні може бути порівнянний з детонацією ядерної бомби потужністю 10 кілотонн.

Чи може Україна отримати боєприпаси

За словами Чечеринди, 20 тисяч тонн боєприпасів неабияк стали в пригоді Збройним Силам України. Наші військові можуть випередити загрозу й самостійно дійти до окупованого Придністров'я. Утім, все залежить від позиції президентки Молдови Маї Санду, яка неодноразово заявляла, що все повинно вирішитися винятково дипломатично-політичним шляхом.

Якщо Молдова попросить про таку допомогу, то Україна, я думаю, не відмовиться і від боєприпасів, і від ліквідації "русского міру", який перебуває під боком України та на території суверенної Молдови, територіальну цілісність якої ми підтверджуємо,

– підкреслив Єгор Чечеринда.

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