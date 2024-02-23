Про це повідомив посол України у Молдові Марко Шевченко. Він наголосив, що Україна серйозно сприймає проблему окупованого Придністров'я. Ба більше, враховуючи той факт, що там діють російські військові й російські спецслужби.
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Посол вважає, що безпосередньої загрози для України з території регіону наразі немає.
Водночас Марко Шевченко зазначив, що у разі загострення ситуації та офіційного звернення Кишинева – Україна готова буде надати допомогу.
Українські посадовці неодноразово казали, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу – Україна точно надасть її,
– сказав Марко Шевченко.
Щодо способу, у який вона буде надана, він уточнив, що це буде обговорено пізніше і залежатиме від серйозності ситуації.
А тому він ще раз наголосив, що у випадку, якщо чиновники Молдови вважатимуть, що існує загроза для безпеки чи стабільності, вони можуть звернутися до України.
"І ця допомога буде надана, наскільки це дозволятимуть обставини", – додав дипломат.
Що відомо про ситуацію у Придністров'ї
- Молдавські ЗМІ повідомили, що 28 лютого депутати Придністров'я готуються звернутися до Путіна з проханням "приєднати ПМР до складу Росії".
- Водночас представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу не підтвердив інформації про "звернення" до Путіна щодо приєднання ПМР.
- Водночас джерела УП повідомили, що це частина внутрішнього політичного молдовського процесу. Зокрема, таким чином придністровська "влада" чинить тиск на Кишинів з економічних інтересів.
- В ОК "Південь" повідомили, що станом на сьогодні, 23 лютого, українські військові не спостерігають бурхливої активності на території невизнаного Придністров'я.