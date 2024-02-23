Про це повідомив посол України у Молдові Марко Шевченко. Він наголосив, що Україна серйозно сприймає проблему окупованого Придністров'я. Ба більше, враховуючи той факт, що там діють російські військові й російські спецслужби.

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Посол вважає, що безпосередньої загрози для України з території регіону наразі немає.

Водночас Марко Шевченко зазначив, що у разі загострення ситуації та офіційного звернення Кишинева – Україна готова буде надати допомогу.

Українські посадовці неодноразово казали, що якщо з боку влади Республіки Молдова буде офіційний запит про підтримку чи допомогу – Україна точно надасть її,

– сказав Марко Шевченко.

Щодо способу, у який вона буде надана, він уточнив, що це буде обговорено пізніше і залежатиме від серйозності ситуації.

А тому він ще раз наголосив, що у випадку, якщо чиновники Молдови вважатимуть, що існує загроза для безпеки чи стабільності, вони можуть звернутися до України.

"І ця допомога буде надана, наскільки це дозволятимуть обставини", – додав дипломат.

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