У Чорному морі могли вибухнути та загорітися танкери тіньового флоту Росії

У п'ятницю, 28 листопада, біля турецької протоки Босфор сталися вибухи. Внаслідок інциденту спалахнули два танкери з російського "тіньового" флоту – Kairos і Virat.

Що відомо про вибухи танкерів?

Управління морських справ Туреччини повідомило, що порожній танкер Kairos подав сигнал про "зовнішній удар", коли прямував до російського порту Новоросійськ за 28 морських миль від узбережжя Туреччини.

Зазначається, що до місця події негайно направили два швидкісні рятувальні катери, буксир і судно екстреного реагування, всіх 25 членів екіпажу було врятовано.

За даними судноплавної агенції Tribeca, Kairos, ймовірно, натрапив на міну та тепер може затонути.

Однак на цьому інциденти не закінчилися. Удару також зазнав танкер Virat: це сталося за 35 морських миль від берега, далі на схід у Чорному морі. На місце події направили рятувальні підрозділи та комерційне судно.

Важливо! І Virat, і Kairos входять до списку суден "тіньового флоту" Росії, на які були накладені санкції. Вони ходять під прапорами Гамбії та Коморських островів, але насправді належать росіянам.

Про який "тіньовий" флот йдеться?