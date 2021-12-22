Тарифи, війна, корупція: що змінилось для українців за 2021 рік

22 грудня 2021 , 17:27
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Джерело:

соцопитування "Рейтингу"

Українці в опитуванні розповіли, які зміни, на їхню думку, відбулись у державі за 2021 рік. Відтак, опитані не побачили змін у боротьбі з корупцією та у війні на Донбасі.

Водночас 60% людей побачили зміни із ситуацією з дорогами в Україні. Половина опитаних бачить зміни на краще у розвитку технологій відзначають додаток Дія. 

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Думка українців про інші зміни в державі

  • міжнародний імідж України: покращення – 20%, погіршення – 40%;
  • безпека на дорогах: покращення – 19%, погіршення – 41%;
  • якість медичного обслуговування: покращення – 17%, погіршення – 45%;
  • якість освіти: покращення – 12%, погіршення – 40%.

​Також близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією та вирішенні питань війни на Донбасі. Щодо корупції, то 37% відзначають погіршення, а у питанні війни ситуація стала гіршою для 34%. 

Більшість людей вказали на відсутність змін у стабільності курсу гривні, свободі слова і демократії. 80% відчули погіршення у ситуації з тарифами на комунальні послуги, а 90% з цінами на основні товари і ліки. У пошуках роботи стало важко близько половині українців і лише для 9% тут відбулось покращення. 

Водночас за останній рік 14% українців відчули більше впевненості у майбутньому, а для 53% це відчуття погіршилося. Більшість також думає, що гіршою стала економічна та політична ситуація в Україні. Матеріальне становище родини для 40% не змінилось за рік, для 50% – погіршилось, лише для 9% – покращилось.

Думка соціологів

Як відзначають фахівці, попри скептичні відповіді, українці, порівняно з груднем 2018 року, трохи краще оцінюють політичне та економічне становище. Найбільш оптимістичими у всіх сферах є мешканці столиці та наймолодші опитані.

Зверніть увагу! Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2%.

Останні опитування українців

  • Як показало опитування CISR та МРІ, левова частка українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Вони усвідомлюють, що це допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз. 
  • Більшість українців не підтримували ідею з подвійним громадянством. 50% людей в опитуванні відповіли, що виступають проти такої ініціативи. Водночас хочуть запровадження подвійного громадянства 47% опитаних людей. Ставлення українців до такої ідеї розділилось майже порівну, а 3% важко відповісти на питання.
  • Також більшість українців виступали за розпуск чинного складу парламенту та проведення дострокових виборів. Люди, яких опитувала соціологічна група "Рейтинг" були не проти побачити, як піде у відставку Кабмін Дениса Шмигаля. 

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Автор: Оксана Княжик