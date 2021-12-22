Тарифи, війна, корупція: що змінилось для українців за 2021 рік
Джерело:соцопитування "Рейтингу"
Українці в опитуванні розповіли, які зміни, на їхню думку, відбулись у державі за 2021 рік. Відтак, опитані не побачили змін у боротьбі з корупцією та у війні на Донбасі.
Водночас 60% людей побачили зміни із ситуацією з дорогами в Україні. Половина опитаних бачить зміни на краще у розвитку технологій відзначають додаток Дія.
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Думка українців про інші зміни в державі
- міжнародний імідж України: покращення – 20%, погіршення – 40%;
- безпека на дорогах: покращення – 19%, погіршення – 41%;
- якість медичного обслуговування: покращення – 17%, погіршення – 45%;
- якість освіти: покращення – 12%, погіршення – 40%.
Також близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією та вирішенні питань війни на Донбасі. Щодо корупції, то 37% відзначають погіршення, а у питанні війни ситуація стала гіршою для 34%.
Більшість людей вказали на відсутність змін у стабільності курсу гривні, свободі слова і демократії. 80% відчули погіршення у ситуації з тарифами на комунальні послуги, а 90% з цінами на основні товари і ліки. У пошуках роботи стало важко близько половині українців і лише для 9% тут відбулось покращення.
Водночас за останній рік 14% українців відчули більше впевненості у майбутньому, а для 53% це відчуття погіршилося. Більшість також думає, що гіршою стала економічна та політична ситуація в Україні. Матеріальне становище родини для 40% не змінилось за рік, для 50% – погіршилось, лише для 9% – покращилось.
Думка соціологів
Як відзначають фахівці, попри скептичні відповіді, українці, порівняно з груднем 2018 року, трохи краще оцінюють політичне та економічне становище. Найбільш оптимістичими у всіх сферах є мешканці столиці та наймолодші опитані.Зверніть увагу! Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2%.
Останні опитування українців
- Як показало опитування CISR та МРІ, левова частка українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Вони усвідомлюють, що це допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз.
- Більшість українців не підтримували ідею з подвійним громадянством. 50% людей в опитуванні відповіли, що виступають проти такої ініціативи. Водночас хочуть запровадження подвійного громадянства 47% опитаних людей. Ставлення українців до такої ідеї розділилось майже порівну, а 3% важко відповісти на питання.
- Також більшість українців виступали за розпуск чинного складу парламенту та проведення дострокових виборів. Люди, яких опитувала соціологічна група "Рейтинг" були не проти побачити, як піде у відставку Кабмін Дениса Шмигаля.
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