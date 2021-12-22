Тарифи, війна, корупція: що змінилось для українців за 2021 рік

Українці в опитуванні розповіли, які зміни, на їхню думку, відбулись у державі за 2021 рік. Відтак, опитані не побачили змін у боротьбі з корупцією та у війні на Донбасі.

Водночас 60% людей побачили зміни із ситуацією з дорогами в Україні. Половина опитаних бачить зміни на краще у розвитку технологій відзначають додаток Дія.

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Думка українців про інші зміни в державі

міжнародний імідж України: покращення – 20%, погіршення – 40%;

безпека на дорогах: покращення – 19%, погіршення – 41%;

якість медичного обслуговування: покращення – 17%, погіршення – 45%;

якість освіти: покращення – 12%, погіршення – 40%.

​Також близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією та вирішенні питань війни на Донбасі. Щодо корупції, то 37% відзначають погіршення, а у питанні війни ситуація стала гіршою для 34%.

Більшість людей вказали на відсутність змін у стабільності курсу гривні, свободі слова і демократії. 80% відчули погіршення у ситуації з тарифами на комунальні послуги, а 90% з цінами на основні товари і ліки. У пошуках роботи стало важко близько половині українців і лише для 9% тут відбулось покращення.

Водночас за останній рік 14% українців відчули більше впевненості у майбутньому, а для 53% це відчуття погіршилося. Більшість також думає, що гіршою стала економічна та політична ситуація в Україні. Матеріальне становище родини для 40% не змінилось за рік, для 50% – погіршилось, лише для 9% – покращилось.

Думка соціологів

Як відзначають фахівці, попри скептичні відповіді, українці, порівняно з груднем 2018 року, трохи краще оцінюють політичне та економічне становище. Найбільш оптимістичими у всіх сферах є мешканці столиці та наймолодші опитані.

Останні опитування українців

Як показало опитування CISR та МРІ, левова частка українців підтримує вступ України до НАТО та ЄС. Вони усвідомлюють, що це допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз.

Більшість українців не підтримували ідею з подвійним громадянством. 50% людей в опитуванні відповіли, що виступають проти такої ініціативи. Водночас хочуть запровадження подвійного громадянства 47% опитаних людей. Ставлення українців до такої ідеї розділилось майже порівну, а 3% важко відповісти на питання.

Також більшість українців виступали за розпуск чинного складу парламенту та проведення дострокових виборів. Люди, яких опитувала соціологічна група "Рейтинг" були не проти побачити, як піде у відставку Кабмін Дениса Шмигаля.

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Участь в опитуванні взяли 2500 українців віком від 18 років. Метод опитування – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера. Помилка репрезентативності: не більше 2%.