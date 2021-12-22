Тарифы, война, коррупция: что изменилось для украинцев за 2021 год

Украинцы в опросе рассказали, какие изменения, по их мнению, произошли в государстве за 2021 год. Следовательно, опрошенные не увидели изменений в борьбе с коррупцией и в войне на Донбассе.

В то же время, 60% людей увидели изменения с ситуацией с дорогами в Украине. Половина опрошенных видит изменения к лучшему в развитии технологий и отмечают приложение "Дия".

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Мнение украинцев о других изменениях в государстве

международный имидж Украины: улучшение – 20%, ухудшение – 40%;

безопасность на дорогах: улучшение – 19%, ухудшение – 41%;

качество медицинского обслуживания: улучшение – 17%, ухудшение – 45%;

качество образования: улучшение – 12%, ухудшение – 40%.

Также около половины опрошенных не увидели изменений за год в борьбе с коррупцией и решении вопросов войны на Донбассе. Что касается коррупции, то 37% отмечают ухудшение, а по вопросу войны ситуация стала хуже для 34%.

Большинство людей отметили отсутствие изменений в стабильности курса гривны, свободе слова и демократии. 80% почувствовали ухудшение ситуации с тарифами на коммунальные услуги, а 90% с ценами на основные товары и лекарства. В поисках работы стало тяжело почти половине украинцев, и только для 9% здесь произошло улучшение.

В то же время, за последний год 14% украинцев почувствовали больше уверенности в будущем, а для 53% это ощущение ухудшилось. Большинство также думают, что хуже стала экономическая и политическая ситуация в Украине. Материальное положение семьи для 40% не изменилось за год, для 50% – ухудшилось, только для 9% – улучшилось.

Мнение социологов

Как отмечают специалисты, несмотря на скептические ответы, украинцы по сравнению с декабрем 2018 года лучше оценивают политическое и экономическое положение. Наиболее оптимистичны во всех сферах жители столицы и молодежь.

Последние опросы украинцев

Как показал опрос CISR и МРИ, львиная доля украинцев поддерживает вступление Украины в НАТО и ЕС. Они понимают, что это поможет укрепить экономические возможности страны и усилить защиту от внешних угроз.

Большинство украинцев не поддерживали идею с двойным гражданством. 50% людей в опросе ответили, что выступают против такой инициативы. В то же время, хотят введения двойного гражданства 47% опрошенных людей. Отношение украинцев к такой идее разделилось почти поровну, а 3% затруднились ответить на вопрос.

Большинство украинцев выступали за роспуск действующего состава парламента и проведение досрочных выборов. Люди, опрошенные социологической группой "Рейтинг" были не прочь увидеть, как уйдет в отставку Кабмин Дениса Шмыгаля.

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Участие в опросе приняли 2500 украинцев от 18 лет. Способ опроса – телефонные интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности: не более 2%.