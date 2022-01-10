На ТБ й радіо в Алмати регулярно крутять аналогічне повідомлення про "терористів"

На телебаченні й радіо в казахському місті Алмати крутять одне й те саме повідомлення нібито про "терористів". Зокрема протестувальників називають "бандформуваннями".

Відповідну інформацію 24 каналу повідомили власні джерела. Повідомлення на радіо озвучуються двома мовами – російською та казахською.

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У Алмати транслюють одне й те ж повідомлення нібито про "терористів"

Зокрема спочатку до людей звертаються "шановні алматинці", згодом розповідають своє трактування протестів.

У Алмати ведеться антитерористична по знищенню бандформувань. Головна ціль – зупинити терористів та забезпечити безпеку міста,

– мовиться у повідомленні.

Там також радять людям, як краще діяти:

"у випадку, якщо антитерористичні дії проходитимуть біля вашого дому, рекомендуємо не наближатись до вікон та не виходити на вулицю;

заховайтесь у безпечному місці;

не залишайте без нагляду дітей та літніх людей".

Відомо, що такі оголошення транслюють щогодини на усіх радіо по черзі – їх примусово врізають в ефір і державних і приватних станцій.

Коротко про протести у Казахстані

Протести почались через зростання цін на газ 2 січня. Згодом спалахнули у 15 містах країни. Після зниження цін на газ люди висунули інші вимоги.

5 січня Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку та попросив Організацію Договору про колективну безпеку сприяти країні у подоланні так званої "терористичної загрози". До організації входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.

Країни відгукнулись та ввели своїх "миротворців", зокрема активно діяв Володимир Путін. Станом на 9 січня Росія продовжувала перекидати своїх військових в охоплений протестами Казахстан.

Касим-Жомарт Токаєв наказав стріляти на ураження. 9 січня влада повідомляла про 164 загиблих, з яких двоє дітей , проте згодом інформацію назвали "технічною помилкою".

, проте згодом інформацію назвали "технічною помилкою". Влада оголосила 10 січня загальнонаціональну жалобу, проте остаточна кількість загиблих невідома.

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