На ТВ и радио в Алматы регулярно крутят аналогичное сообщение о "террористах"

На телевидении и радио в казахском городе Алматы крутят одно и то же сообщение якобы о "террористах". В частности, протестующих называют "бандформированиями".

Соответствующую информацию по 24 каналу сообщили собственные источники. Сообщения на радио озвучиваются на двух языках – русском и казахском.

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В Алматы транслируют одно и то же сообщение якобы о "террористах"

В частности, сначала к людям обращаются "уважаемые алматинцы", впоследствии рассказывают свою трактовку протестов.

В Алматы ведется антитеррористическая операция по уничтожению бандформирований. Главная цель – остановить террористов и обеспечить безопасность города,

– говорится в сообщении.

Там тоже советуют людям, как лучше действовать:

"в случае, если антитеррористические действия будут проходить возле вашего дома, рекомендуем не приближаться к окнам и не выходить на улицу;

спрячьтесь в безопасном месте;

не оставляйте без присмотра детей и пожилых людей".

Известно, что такие объявления транслируют ежечасно на всех радио поочередно – они принудительно врезаются в эфир и государственных, и частных станций.

Коротко о протестах в Казахстане

Протесты начались из-за роста цен на газ 2 января. Впоследствии вспыхнули в 15 городах страны. После понижения цен на газ люди выдвинули другие требования.

5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и попросил Организацию Договора о коллективной безопасности содействовать стране в преодолении так называемой "террористической угрозы". В организацию входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Страны откликнулись и ввели своих "миротворцев", в частности, активно действовал Владимир Путин. По состоянию на 9 января Россия продолжала перекидывать своих военных в охваченный протестами Казахстан.

Касым-Жомарт Токаев приказал стрелять в поражение. 9 января власти сообщали о 164 погибших, из которых двое детей, однако впоследствии информацию назвали "технической ошибкой".

однако впоследствии информацию назвали "технической ошибкой". Власти объявили 10 января общенациональный траур, однако окончательное число погибших неизвестно.

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