Як зменшити шум вентилятора ноутбука: 5 ефективних способів

Гучний вентилятор ноутбука може не лише дратувати, а й сигналізувати про можливі проблеми з пристроєм. Причинами можуть бути забиті пилом охолоджувальні системи, фонові процеси, що перевантажують процесор, або зношеність компонентів. Однак всі ці проблеми можна виявити та вирішити.

Редакція 24 Каналу підготувала п’ять дієвих методів, які допоможуть зменшити шум вентилятора та покращити роботу пристрою.

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Закрийте непотрібні фонові процеси

Якщо центральний або графічний процесор працюють під навантаженням, вентилятори ноутбука автоматично збільшують швидкість, щоб запобігти перегріву. Це нормально під час ресурсомістких завдань, як-от ігри чи редагування відео.

Однак зайві фонові процеси можуть штучно підвищувати навантаження на ноутбук, змушуючи вентилятори працювати активніше. Щоб цього уникнути, слід відстежити та закрити непотрібні програми:

Windows: Використовуйте Диспетчер завдань (Task Manager) , щоб вимкнути ресурсоємні процеси.

Використовуйте , щоб вимкнути ресурсоємні процеси. macOS: Відкрийте Монітор активності (Activity Monitor) та зупиніть непотрібні процеси.

Відкрийте та зупиніть непотрібні процеси. Linux: Використовуйте утиліту htop або fancontrol для керування процесами.

Використовуйте програмне регулювання швидкості вентилятора

Якщо вентилятор ноутбука продовжує працювати надто голосно, можна вручну відрегулювати його швидкість за допомогою сторонніх програм.

, що занадто низька швидкість обертів може спричинити перегрів та зниження продуктивності.

Для Windows існують різні утиліти керування вентиляторами, але не всі ноутбуки підтримують цю функцію. У деяких випадках можна налаштувати криву обертів у BIOS.

На MacBook можна скористатися програмою Macs Fan Control, а на Linux – утилітою fancontrol.

Почистіть систему охолодження ноутбука

Якщо вентилятори працюють безперервно і дуже голосно, ймовірно, система охолодження забилася пилом. Це зменшує потік повітря та погіршує тепловідведення.

Перед тим як розбирати ноутбук, перевірте, чи гарантія не втратить чинність після відкриття корпусу. Якщо сумніваєтеся – зверніться до фахівця.

Для очищення ноутбука знадобляться:

Балончик зі стисненим повітрям

М’який пензлик

Викрутка

Антистатичний браслет (за можливості)

Процес очищення:

Відкрийте корпус ноутбука та знайдіть систему охолодження. Очистіть вентилятори за допомогою стисненого повітря та пензлика. Видаліть пил із вентиляційних отворів і радіаторів. Якщо є стійкі забруднення, використовуйте трохи ізопропілового спирту для очищення (зачекайте, поки все висохне, перед увімкненням ноутбука).

Замініть вентилятор, якщо він пошкоджений

Якщо шум вентилятора змінився та з’явилися гудіння, деренчання або скрип, це може свідчити про зношення підшипників або поломку.

Що робити:

Перевірте вентилятор на наявність пилу та заблокованих лопатей.

Якщо очищення не допомогло – доведеться замінити вентилятор.

Заміна вентилятора не завжди проста, оскільки різні ноутбуки мають різні системи кріплення. Якщо ви не маєте досвіду в ремонті, краще звернутися до сервісного центру.

Замініть термопасту

Термопаста – це спеціальна речовина, яка покращує теплопередачу між процесором (або графічним чіпом) і радіатором. З часом вона висихає, що може спричинити перегрів.

Коли варто замінити термопасту:

Якщо ваш ноутбук старший за 2–3 роки

Якщо температура процесора під навантаженням перевищує 90°C

Якщо вентилятор постійно працює на максимальних обертах

Процес заміни термопасти складний і потребує досвіду, тому якщо ви не впевнені у своїх навичках – краще звернутися до професіоналів.

Що робити, якщо нічого не допомогло?

Якщо всі перелічені методи не вирішили проблему, можливо, проблема глибша – наприклад, апаратний збій. У такому випадку варто звернутися до сервісного центру:

MacBook : записатися в Genius Bar .

: записатися в . Windows або Linux-ноутбуки: звернутися до виробника або авторизованого сервісу.

Перед тим як погодитися на ремонт, дізнайтеся вартість послуг – іноді в незалежних сервісах ремонт може бути дешевшим, але якість залежить від доступності оригінальних запчастин.

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Шумний вентилятор ноутбука – це не просто незручність, а потенційний сигнал про проблеми з охолодженням. Використовуючи ці 5 простих методів, ви зможете зменшити шум, покращити продуктивність та продовжити термін служби ноутбука.