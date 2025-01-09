Редакція 24 Каналу підготувала коротку інструкцію, яка легко пояснить, що і як потрібно налаштувати на комп'ютері.

Не пропустіть Як впорядкувати файли на комп'ютері: простий і надійний метод

Налаштування Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety дозволяє з легкістю обмежувати час, проведений за пристроями, та контролювати цифрові звички вашої родини. Для початку роботи виконайте наступні кроки:

Перейдіть на сайт family.microsoft.com і увійдіть до свого облікового запису Microsoft. Завантажте застосунок Microsoft Family Safety на свій смартфон з App Store або Google Play. Додаток дозволяє налаштовувати параметри та переглядати звіти про використання пристроїв прямо з телефону.

Щоб додати дитину до сімейної групи, знадобиться її електронна адреса та обліковий запис Microsoft. Натисніть "Додати члена сім'ї" та введіть електронну адресу, пов’язану з обліковим записом дитини. Якщо облікового запису ще немає, ви зможете створити його під час цього процесу. Після надсилання запрошення його потрібно прийняти на пристрої дитини.

Як налаштувати ліміти екранного часу

Після створення сімейної групи можна встановлювати ліміти часу використання пристроїв через додаток Microsoft Family Safety:

Відкрийте застосунок Microsoft Family Safety на своєму пристрої. Оберіть профіль вашої дитини у сімейній групі. Перейдіть до розділу "Екранний час". У меню "Пристрої" оберіть пристрій, для якого хочете налаштувати ліміти. Натисніть "Встановити ліміт часу" та оберіть допустимий час використання пристрою щодня. Налаштуйте розклад: задайте конкретні години, коли можна користуватися пристроєм.

Наприклад, можна встановити обмеження у дві години на будні для зосередження на навчанні та збільшити ліміт на вихідних для відпочинку.

Блокування та дозволи для застосунків

Щоб забезпечити доступ лише до відповідного контенту, створіть списки "Завжди блокувати" або "Завжди дозволяти" для застосунків та ігор. Також функція "Час без пристроїв" дозволяє встановлювати моменти без ґаджетів, наприклад, під час сімейних обідів або перед сном. Це сприяє формуванню корисних звичок, таких як читання чи спілкування з родиною.

Моніторинг та коригування налаштувань

Регулярний моніторинг допомагає підтримувати цифрове благополуччя. У застосунку Microsoft Family Safety ви можете переглядати звіти про використання пристроїв вашою дитиною, зокрема, які додатки використовуються і скільки часу на них витрачається.

Функція "Звіти про активність" надсилатиме щотижневі електронні листи зі стислим аналізом цифрових звичок вашої родини. Якщо дитина витратила екранний час на навчальні завдання, можна швидко додати додатковий час, залишаючи обмеження на розважальні додатки.

Дивіться також Як дізнатися, чи ваш телефон прослуховується, і що з цим робити

Налаштування Microsoft Family Safety — це швидкий і ефективний спосіб створити безпечний та збалансований цифровий досвід для вашої родини. Почніть вже сьогодні!