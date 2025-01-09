Редакция 24 Канала подготовила короткую инструкцию, которая легко объяснит, что и как нужно настроить на компьютере.

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Настройка Microsoft Family Safety

Microsoft Family Safety позволяет с легкостью ограничивать время, проведенное за устройствами, и контролировать цифровые привычки вашей семьи. Для начала работы выполните следующие шаги:

Перейдите на сайт family.microsoft.com и войдите в свою учетную запись Microsoft. Загрузите приложение Microsoft Family Safety на свой смартфон из App Store или Google Play. Приложение позволяет настраивать параметры и просматривать отчеты об использовании устройств прямо с телефона.

Чтобы добавить ребенка в семейную группу, понадобится его электронный адрес и учетная запись Microsoft. Нажмите "Добавить члена семьи" и введите электронный адрес, связанный с учетной записью ребенка. Если учетной записи еще нет, вы сможете создать ее во время этого процесса. После отправки приглашения его нужно принять на устройстве ребенка.

Как настроить лимиты экранного времени

После создания семейной группы можно устанавливать лимиты времени использования устройств через приложение Microsoft Family Safety:

Откройте приложение Microsoft Family Safety на своем устройстве. Выберите профиль вашего ребенка в семейной группе. Перейдите в раздел "Экранное время". В меню "Устройства" выберите устройство, для которого хотите настроить лимиты. Нажмите "Установить лимит времени" и выберите допустимое время использования устройства ежедневно. Настройте расписание: задайте конкретные часы, когда можно пользоваться устройством.

Например, можно установить ограничение в два часа в будни для сосредоточения на учебе и увеличить лимит на выходных для отдыха.

Блокировка и разрешения для приложений

Чтобы обеспечить доступ только к соответствующему контенту, создайте списки "Всегда блокировать" или "Всегда разрешать" для приложений и игр. Также функция "Время без устройств" позволяет устанавливать моменты без гаджетов, например, во время семейных обедов или перед сном. Это способствует формированию полезных привычек, таких как чтение или общение с семьей.

Мониторинг и корректировка настроек

Регулярный мониторинг помогает поддерживать цифровое благополучие. В приложении Microsoft Family Safety вы можете просматривать отчеты об использовании устройств вашим ребенком, в частности, какие приложения используются и сколько времени на них тратится.

Функция "Отчеты об активности" будет отправлять еженедельные электронные письма с кратким анализом цифровых привычек вашей семьи. Если ребенок потратил экранное время на учебные задания, можно быстро добавить дополнительное время, оставляя ограничения на развлекательные приложения.

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Настройка Microsoft Family Safety - это быстрый и эффективный способ создать безопасный и сбалансированный цифровой опыт для вашей семьи. Начните уже сегодня!