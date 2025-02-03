Редакция 24 Канала подготовила пять действенных методов, которые помогут уменьшить шум вентилятора и улучшить работу устройства.

Читайте на сайте Почему аккумулятор вашего ноутбука никогда не доживает до обещанного срока службы

Закройте ненужные фоновые процессы

Если центральный или графический процессор работают под нагрузкой, вентиляторы ноутбука автоматически увеличивают скорость, чтобы предотвратить перегрева. Это нормально при выполнении ресурсоемких задач, например игр или редактирования видео.

Однако лишние фоновые процессы могут искусственно повышать нагрузку на ноутбук, заставляя вентиляторы работать активнее. Чтобы этого избежать, следует отследить и закрыть ненужные программы:

Windows: Используйте Диспетчер задач (Task Manager) , чтобы отключить ресурсоемкие процессы.

Используйте , чтобы отключить ресурсоемкие процессы. macOS: Откройте Монитор активности (Activity Monitor) и остановите ненужные процессы.

Откройте и остановите ненужные процессы. Linux: Используйте утилиту htop или fancontrol или fancontrol для управления процессами.

Используйте программное регулирование скорости вентилятора

Если вентилятор ноутбука продолжает работать слишком громко, можно вручную отрегулировать его скорость вручную с помощью сторонних программ.

Важно помнить, что слишком низкая скорость вращения, что слишком низкая скорость оборотов может привести к перегреву и снижению производительности.

Для Windows существуют различные утилиты управления вентиляторами, но не все ноутбуки поддерживают эту функцию. В некоторых случаях можно настроить кривую оборотов в BIOS.

На MacBook можно воспользоваться программой Macs Fan Control, а на Linux – утилитой fancontrol.

Почистите систему охлаждения ноутбука

Если вентиляторы работают непрерывно и очень громко, вероятно, система охлаждения забилась пылью. Это уменьшает поток воздуха и ухудшает теплоотвод.

Перед тем как разбирать ноутбук, проверьте, ли гарантия не утратила силу гарантия не потеряет силу после открытия корпуса. Если сомневаетесь – обратитесь к специалисту.

Для очистки ноутбука понадобятся:

Баллончик со сжатым воздухом

Мягкая кисточка

Отвертка

Антистатический браслет (по возможности)

Процесс очистки:

Откройте корпус ноутбука и найдите систему охлаждения. Очистите вентиляторы с помощью сжатого воздуха и кисточки. Удалите пыль из вентиляционных отверстий и радиаторов. Если есть стойкие загрязнения, используйте немного изопропилового спирта для очистки (подождите, пока все высохнет, перед включением ноутбука).

Замените вентилятор, если он поврежден

Если шум вентилятора изменился и появились гудение, дребезжание или скрип, это может свидетельствовать о износе подшипников или поломке.

Что делать:

Проверьте вентилятор на наличие пыли и заблокированных лопастей.

Если очистка не помогла – придется заменить вентилятор.

Замена вентилятора не всегда проста, поскольку разные ноутбуки имеют разные системы крепления. Если вы не имеете опыта в ремонте, лучше обратиться в сервисный центр.

Замените термопасту

Термопаста – это специальное вещество, которое улучшает теплопередачу между процессором (или графическим чипом) и радиатором. Со временем она высыхает, что может повлечь перегрев.

Когда стоит заменить термопасту:

Если ваш ноутбук старше 2–3 лет

Если температура процессора под нагрузкой превышает 90°C

Если вентилятор постоянно работает на максимальных оборотах

Процесс замены термопасты сложный и требует опыта, поэтому если вы не уверены в своих навыках – лучше обратиться к профессионалам.

Что делать, если ничего не помогло?

Если все перечисленные методы не решили проблему, возможно, проблема глубже – например, аппаратный сбой. В таком случае стоит обратиться в сервисный центр:

MacBook : записаться в Genius Bar .

: записаться в . Windows или Linux-ноутбуки : обратиться к производителю или авторизованному сервису: обратиться к производителю или авторизованному сервису.

Перед тем как согласиться на ремонт, узнайте стоимость услуг – иногда в независимых сервисах ремонт может быть дешевле, но качество зависит от доступности оригинальных запчастей.

Смотрите также Как настроить экранное время детей на компьютере Windows

Шумный вентилятор ноутбука – это не просто неудобство, а потенциальный сигнал о проблемах с охлаждением. Используя эти 5 простых методов, вы сможете уменьшить шум, улучшить производительность и продлить срок службы ноутбука.