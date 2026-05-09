Ця програма займає у смартфоні купу місця, але її неможливо видалити: Google нарешті пояснює

Користувачі сучасних Android-смартфонів часто помічають дивну поведінку системи: загадковий сервіс AICore раптово починає займати величезні обсяги внутрішньої пам'яті. Довгий час причини таких стрибків залишалися незрозумілими, але розробники нарешті надали офіційні роз'яснення щодо цього процесу.

Як працює Android AICore і куди зникає пам'ять на пристрої?

Android AICore – це спеціалізований системний сервіс, запроваджений у версії Android 14, який дозволяє запускати генеративні моделі штучного інтелекту безпосередньо на апаратному забезпеченні смартфона або планшета. Він виконує роль централізованого менеджера, який відповідає за завантаження, оновлення та роботу базових моделей ШІ, найвідомішою з яких є Gemini Nano від Google. Головна мета цього сервісу полягає в тому, щоб зробити інтелектуальні функції швидкими, приватними та доступними навіть без підключення до інтернету, пише Google.

Локальна обробка даних через AICore надає користувачам кілька суттєвих переваг:

По-перше, це значне підвищення рівня приватності, оскільки конфіденційна інформація залишається на пристрої й ніколи не надсилається у хмарні сховища або безпосередньо до Google.

По-друге, це автономність: функції на базі ШІ працюють у режимі польоту або в місцях з відсутнім зв'язком.

По-третє, стабільна продуктивність без затримок, які зазвичай виникають під час звернення до віддалених серверів.

Наразі сервіс доступний на пристроях серії Pixel, лінійці Samsung Galaxy S24 і далі, а також на окремих моделях від виробників OnePlus та Xiaomi.

Основні можливості AICore

Серед ключових можливостей, які забезпечує AICore, розробники виділяють такі функції:

Просунута коректура: покращення граматики та розуміння мови під час введення тексту.

Автоматичне розпізнавання мовлення (ASR): перетворення аудіофайлів та потокового звуку на текстові транскрипції.

Виявлення шахрайства: ідентифікація повідомлень, що можуть бути спамом або спробою виманити дані.

Розумні відповіді (Smart Reply): надання контекстних підказок у месенджерах на кшталт WhatsApp, Line або KakaoTalk через клавіатуру Gboard.

Стисле резюме: автоматичне створення коротких підсумків аудіозаписів, наприклад, у застосунку "Диктофон".

Переклад: легка конвертація тексту з однієї мови на іншу в режимі офлайн.

Додаткові інструменти: Magic Compose у Google Messages, Pixel Screenshots, Pixel Studio та Call Notes.

Чому він займає так багато місця?

Попри очевидну користь, користувачі на платформах Reddit та у відгуках Google Play почали скаржитися на "ненажерливість" сервісу. На деяких сучасних пристроях, таких як Pixel 8 Pro, операційна система навіть резервує значну частину оперативної пам'яті виключно для потреб AICore та процесора Tensor.

Проте найбільше запитань викликає саме постійна пам'ять: зафіксовані випадки, коли застосунок розростався до 10 – 11 гігабайтів. Один із розгніваних користувачів на сторінці AICore у Play Store написав: "Припиніть встановлювати це. Я видаляв його вже 5 разів, а воно повертається. Воно з'їдає до 10 гігабайтів моєї пам'яті, яку мені доводиться очищувати щотижня".

Google відповідає

Компанія Google оновила сторінку підтримки AICore, щоб пояснити, чому сервіс може тимчасово використовувати більше місця, ніж очікувалося. Як зазначає компанія, це відбувається під час фонового оновлення ШІ-моделі на нову версію. Для забезпечення надійної роботи пристрій зберігає одночасно стару та нову версії моделі протягом терміну до 3 днів.

Це рішення пояснюється технічною необхідністю. Такий "запобіжник" дозволяє системі миттєво повернутися до попередньої стабільної версії, замість того, щоб знову завантажувати гігабайти даних через потенційно нестабільне інтернет-з'єднання. Як тільки система підтвердить стабільність оновлення, зайве місце звільняється автоматично, пише Android Authority.

Чому це проблема?

Абнер Лі, головний редактор 9to5Google, зауважує, що моделі Gemini Nano самі по собі є великими за обсягом, що і зумовлює такі стрибки в зберіганні. Хоча такий підхід Google є логічним для забезпечення безперебійної роботи функцій транскрипції чи розумних відповідей, він створює незручності для власників телефонів зі 128 гігабайтами базової пам'яті, де окрім цього є багато застосунків, фотографій, кешу та інших файлів, а підтримки SD-карт немає.

Видалити неможливо

Важливо зазначити, що оскільки AICore є ключовим системним сервісом, простої кнопки "видалити" для нього не існує. Користувачі можуть лише вимкнути його в налаштуваннях застосунків та видалити оновлення, що очистить завантажені моделі.

Однак це призведе до повної втрати функціональності всіх локальних ШІ-інструментів, включаючи розумні відповіді та офлайн-переклад.

Пам'ять смартфона забилася, і ви не знаєте, що видалити? Ось 5 порад

Перше, з чого варто почати – це кеш додатків. Він накопичується постійно, особливо у соцмережах, браузерах і месенджерах, і може займати гігабайти пам’яті. Це тимчасові файли, які не є критичними, тому їх можна безпечно видаляти. Зайдіть у "Налаштування" – "Додатки" – оберіть конкретну програму – "Пам’ять" – "Очистити кеш". Повторіть для найбільш "важких" додатків, таких як Instagram, Telegram або Chrome.

Друга очевидна річ – видалення додатків, якими ви не користуєтеся. Більшість людей тримає десятки програм "про всяк випадок", але вони займають пам’ять і також створюють додаткові дані. Перевірте розділ "Сховище" – система покаже, які додатки займають найбільше місця. Видаліть усе, що не відкривали останні місяці. Швидкість сучасного інтернету достатня для того, щоб за кілька секунд завантажити програму знову.

Третій момент – файли, які ви навіть не помічаєте: завантаження, дублікати фото, старі скриншоти. Папка "Downloads" часто забита випадковими PDF, зображеннями або APK-файлами, які невидимі в галереї, але які можна знайти в програмах на кшталт "Провідник", "Файли" тощо. Галерея теж розростається через дублікати і непотрібні відео.

Четверте – приховані та залишкові дані. Навіть після видалення додатків часто залишаються "хвости": кеш, тимчасові файли, службові папки. Також є системне сміття, яке накопичується з часом. У розділі "Сховище" або "Пам’ять" зазвичай є кнопка автоматичного очищення – вона прибирає ці залишки. Це неочевидна, але ефективна частина оптимізації.

П’ята порада – перегляньте дані самих додатків, особливо месенджерів. Telegram, Viber чи WhatsApp можуть зберігати величезні обсяги медіа (фото, відео, голосові) для швидкого доступу. У самих же додатках є окремі налаштування очищення: можна видалити кеш, старі файли або обмежити автоматичне завантаження. Це часто дає більше ефекту, ніж будь-яке "очищення системи", бо саме ці додатки накопичують найбільше даних.