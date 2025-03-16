В навушниках AirPods з'явиться функція живого перекладу мови на ходу

Компанія Apple працює над оновленням своїх бездротових навушників AirPods, яке дозволить їм виконувати живий переклад мов у режимі реального часу. Якщо все піде за планом, то функція запрацює вже у цьому році.

Функція перекладу буде частиною програмного оновлення AirPods, яке вийде у 2025 році разом з iOS 19 – новою версією операційної системи Apple, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

А тим часом Apple готує серйозні зміни в інтерфейсі більшості своїх операційних систем

Як це працюватиме?

Функція працюватиме наступним чином: якщо хтось говорить японською чи іншою мовою, iPhone перекладатиме сказане та передаватиме зміст у навушники AirPods англійською або іншою обраною мовою.

У відповідь, коли користувач говоритиме своєю мовою, iPhone перекладатиме її для співрозмовника.

Apple поки що не надала офіційних коментарів щодо цієї функції.

Подібну функцію Apple вже реалізувала в мобільному застосунку Translate, який з'явився на iPhone у 2020 році. Він дозволяє вводити або вимовляти текст для перекладу, а також використовувати камеру для розпізнавання текстів іноземною мовою.

Нагадаємо, що недавно Apple представила оновлені MacBook Air на базі чипа M4 . Нові MacBook Air коштують від 999 доларів, мають до 18 годин автономної роботи та потужніший 10-ядерний процесор, а продажі стартували з 12 березня.

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Тим часом конкуренти Apple, зокрема Google, пропонують живий переклад у своїх навушниках Pixel Buds уже кілька років. Тому впровадження такої технології в AirPods може стати відповіддю компанії на досягнення конкурентів у цій сфері.