В навушниках AirPods з'явиться функція живого перекладу мови на ходу
- Apple планує додати функцію живого перекладу в навушники AirPods, яка дозволить виконувати переклад мов у режимі реального часу.
- Функція буде частиною оновлення AirPods у 2025 році разом з iOS 19, а подібна функція вже реалізована в мобільному застосунку Translate на iPhone.
Компанія Apple працює над оновленням своїх бездротових навушників AirPods, яке дозволить їм виконувати живий переклад мов у режимі реального часу. Якщо все піде за планом, то функція запрацює вже у цьому році.
Функція перекладу буде частиною програмного оновлення AirPods, яке вийде у 2025 році разом з iOS 19 – новою версією операційної системи Apple, розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
А тим часом Apple готує серйозні зміни в інтерфейсі більшості своїх операційних систем
Як це працюватиме?
Функція працюватиме наступним чином: якщо хтось говорить японською чи іншою мовою, iPhone перекладатиме сказане та передаватиме зміст у навушники AirPods англійською або іншою обраною мовою.
У відповідь, коли користувач говоритиме своєю мовою, iPhone перекладатиме її для співрозмовника.
Apple поки що не надала офіційних коментарів щодо цієї функції.
Подібну функцію Apple вже реалізувала в мобільному застосунку Translate, який з'явився на iPhone у 2020 році. Він дозволяє вводити або вимовляти текст для перекладу, а також використовувати камеру для розпізнавання текстів іноземною мовою.
Дивіться також Складаний iPhone коштуватиме дорожче, ніж більшість комп'ютерів Apple
Тим часом конкуренти Apple, зокрема Google, пропонують живий переклад у своїх навушниках Pixel Buds уже кілька років. Тому впровадження такої технології в AirPods може стати відповіддю компанії на досягнення конкурентів у цій сфері.