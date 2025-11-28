Китайська компанія Alibaba запустила продаж розумних окулярів

Alibaba офіційно вийшла на ринок розумних окулярів, запустивши продаж моделей Quark S1 та G1, що працюють на базі власних AI-моделей Qwen. Новинка стала продовженням масштабної трансформації компанії у напрямку штучного інтелекту та розширення екосистеми AI-сервісів.

Alibaba Group представила свій перший споживчий гаджет – розумні окуляри, що працюють на AI-моделях Qwen. Компанія розглядає запуск нової лінійки як частину стратегічної перебудови та перехід до бізнесу, орієнтованого на штучний інтелект. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Engadget.

Що відомо про нові AI-окуляри від Alibaba?

Минулого тижня Alibaba запустила оновлений застосунок Qwen, який об'єднав різні сервіси штучного інтелекту в одній платформі та вже зібрав понад 10 мільйонів користувачів. За словами CEO Едді Ву, сервіс демонструє "виняткове утримання аудиторії".

Окуляри Quark входять до ширшої екосистеми, у яку також інтегровано Qwen-моделі в десктопний браузер Quark. Тепер Alibaba розширює присутність бренду ще й у категорії носимих пристроїв.

Як пише Bloomberg, лінійка складається з двох моделей. Флагманські Quark S1 оснащені прозорими micro-OLED-дисплеями та коштують від 3 799 юанів (приблизно 537 доларів). Базова версія Quark G1 без дисплеїв доступна за 1 899 юанів. Обидві моделі працюють на платформі Snapdragon AR1 від Qualcomm, яка створена спеціально для AR-окулярів і має окремі блоки для обробки AI-завдань.

Продажі S1 уже стартували на Tmall, JD.com, Douyin та в понад 600 магазинах у 82 містах Китаю. Міжнародні версії мають з’явитися наступного року, зокрема на AliExpress.

Сегмент AI-окулярів у Китаї активно розвивається: за даними IDC, за рік до вересня поставки досягли 1,6 млн пристроїв, а з урахуванням моделей із вбудованими дисплеями – понад 2 млн. Приблизно третину ринку контролює Xiaomi. Аналітики очікують, що поява Alibaba посилить конкуренцію: дослідниця IDC Софі Пан зазначає, що вихід компанії "безумовно змінить динаміку ринку".

На глобальному рівні інтерес до категорії зростає також завдяки більш функціональним моделям. Наприклад, Meta нещодавно представила Ray-Ban Display за 799 доларів з екраном та браслетом для керування жестами. Пристрій вийшов габаритним і дорогим, але задає новий напрям розвитку.

Окуляри Quark S1 отримали напівпрозорі дисплеї, які накладають інформацію поверх реального оточення. Серед інших можливостей – камери, мікрофони з кістковою провідністю та змінні батареї на 24 години використання. Пристрої також взаємодіють з екосистемою Alibaba: маркетплейсом Taobao, сервісом бронювання Fliggy, Alipay і музичними платформами NetEase Cloud Music та QQ Music.

