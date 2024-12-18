Ось що насправді думають користувачі iPhone про Apple Intelligence

Щороку Apple надає своїм телефонам якусь унікальну особливість чи функцію, котра допомагає продавати нові пристрої. У нинішньому поколінні iPhone 16 відчутних апаратних змін майже не було, але компанія зробила ставку на штучний інтелект. Тепер, через три місяці після релізу, з'ясувалося, що більшості людей начхати на ШІ. Принаймні в тому вигляді, який він має зараз.

Користувачі висловилися

Опитування, проведене сайтом SellCell, який допомагає оцінювати техніку, що була у вжитку, показало: штучний інтелект не є вирішальним фактором, коли люди вирішують, чи купувати новий телефон від Apple. Участь у цьому дослідженні взяли понад 2000 людей, які володіють смартфоном з підтримкою ШІ – iPhone 15 Pro або будь-якою моделлю з лінійки iPhone 16, повідомляє 24 Канал з посиланням на результати.

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Найпопулярніші функції штучного інтелекту, які мають попит, — це ті, що допомагають виконувати роботу найшвидше. Інструменти генерації текстів, резюме повідомлень і пріоритезація повідомлень були серед найбільш використовуваних можливостей на iPhone з Apple Intelligence.

Опитування також включало результати користувачів Samsung, які використовують Galaxy AI з моменту його дебюту в Galaxy S24 на початку року. Користувачам Samsung подобається функція Circle to Search, що цілком логічно, адже це, мабуть, найкраще, що сталося з операційною системою Android за довгий час. Вони також користуються функцією редагування фотографій Photo Assist Galaxy зі штучним інтелектом, яка пропонується в додатку Samsung Gallery.

Користувачі iPhone виявляють більший інтерес до інтерфейсів зі штучним інтелектом, ніж їхні колеги з Android.

Майже 17% вважають, що перейшли б на пристрій Samsung, через нібито кращі функції ШІ.

Поряд із цим лише 9,7% користувачів Samsung, вважаючи, що ШІ від Apple є кращим.

Користувачі Apple Intelligence також частіше, ніж користувачі Android, платять за підписку на використання цих функцій.

Проте близько 90% користувачів на обох платформах однозначно сказали "нізащо", коли їх запитали, чи погодяться вони платити за привілей користуватися штучним інтелектом.

Загалом, опитані користувачі смартфонів лишаються незадоволеними наявними функціями штучного інтелекту: 73% користувачів Apple Intelligence поки що "могли б обійтися без них", тоді як у Samsung цей показник складає аж 87%.

Якщо ці результати опитування про щось і свідчать, так це про те, що люди хочуть більше корисних функцій ШІ. Не дрібних можливостей, багато з яких можуть знадобитися лише раз на місяць або взагалі ніколи, а чогось дійсно цінного, що спростить життя. Люди працюють, керуючи та обмінюючись тоннами інформації в обидва боки. Тож чим швидше штучний інтелект і нав'язані нам алгоритми зможуть довести, що вони полегшать нашу щоденну роботу, тим краще вони переконають нас у тому, що революція в галузі штучного інтелекту вже настала.