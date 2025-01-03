Apple відмовилась від передових чипів наступного покоління в iPhone 17 Pro

Згідно з новими чутками, Apple відкладає закупівлю процесорів, виготовлених за передовим 2-нанометровим техпроцесом, для своїх майбутніх iPhone 17 Pro. Смартфони залишаться на поточній 3-нанометровій технології. Але чому?

Як відомо, процесори для iPhone виготовляє компанія TSMC. Уперше ми почули про старт розробки 2-нанометрових чипів у 2019 році. У грудні 2023 року перші тестові екземпляри показали керівництву Apple. Того ж року компанія заявила, що прискорює роботу над технологією, щоб встигнути задовольнити попит з боку таких компаній, як NVIDIA. Ми також чули про те, що Apple заздалегідь викупила чергу на ці процесори, таким чином унеможливлюючи доступ до них конкурентам. Але тепер, схоже, вона відступає, кардинально міняючи плани, повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт видання MyDrivers.

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Двох нанометрів у iPhone 17 Pro не буде

Згідно з дописом джерела, Apple відмовилася від 2-нанометрових чипів через їх вищу, ніж очікувалося, вартість і обмежені виробничі потужності. Нові дані свідчать, що комерційний запуск тепер заплановано на 2026 рік, а не на поточний 2025-й, як планувалося ще у 2023 році.

Хоча постачальник вже розпочав пробне виробництво, результати не є багатообіцяючими і потенційно може знадобитися час для нарощування постачань готового процесора.

Пробне виробництво 2-нанометрових чіпів було проведено на заводі Baoshan в місті Синчу, Тайвань, і, судячи зі звітів, рівень браку не відповідає стандарту, встановленому компанією. Якщо точніше, рівень виходу складає 60%, а це означає, що майже 40% вироблених мікросхем є дефектними. З огляду на те, що кожна пластина коштує колосальні 30 000 доларів, собівартість виробництва здається недоцільною для Apple, щоб інтегрувати 2-нанометрові чипи в майбутні iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Через ці побоювання компанія вирішила відкласти запуск нових чипів майже на рік, і тепер очікується, що вони з'являться лише з випуском моделей iPhone 18 Pro у 2026 році. Це також означає, що лінійка iPhone 17 продовжить використовувати 3-нанометрові чипи TSMC.

Apple вже використовує 3-нанометрові процесори TSMC у своїй поточній лінійці iPhone 16. Чипи для iPhone 17, звісно ж, отримають якісь вдосконалення цього року, але тепер можна не очікувати якогось значного стрибка в продуктивності та енергоефективності – він станеться у 2026 році.

Раніше зазначила на конференції IEDM 2024 року, що 2-нанометрові чипи матимуть на 15% більше транзисторів, ніж 3-нанометрові, що призведе до 15-відсоткового приросту продуктивності при споживанні тієї ж кількості енергії.