Как известно, процессоры для iPhone производит компания TSMC. Впервые мы услышали о старте разработки 2-нанометровых чипов в 2019 году. В декабре 2023 года первые тестовые экземпляры показали руководству Apple. В том же году компания заявила, что ускоряет работу над технологией, чтобы успеть удовлетворить спрос со стороны таких компаний, как NVIDIA. Мы также слышали, что Apple заранее выкупила очередь на эти процессоры, таким образом делая невозможным доступ к ним конкурентам. Но теперь, похоже, она отступает, кардинально меняя планы, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет издания MyDrivers.

Смотрите также Apple планирует изменить бренд iPhone SE

Двух нанометров в iPhone 17 Pro не будет

Согласно сообщению источника, Apple отказалась от 2-нанометровых чипов из-за их более высокой, чем ожидалось, стоимости и ограниченных производственных мощностей. Новые данные свидетельствуют, что коммерческий запуск теперь запланирован на 2026 год, а не на текущий 2025-й, как планировалось еще в 2023 году.

Хотя поставщик уже начал пробное производство, результаты не являются многообещающими и потенциально может потребоваться время для наращивания поставок готового процессора.

Пробное производство 2-нанометровых чипов было проведено на заводе Baoshan в городе Синчу, Тайвань, и, судя по отчетам, уровень брака не соответствует стандарту, установленному компанией. Если точнее, уровень выхода составляет 60%, а это означает, что почти 40% произведенных микросхем являются дефектными. Учитывая то, что каждая пластина стоит колоссальные 30 000 долларов, себестоимость производства кажется нецелесообразной для Apple, чтобы интегрировать 2-нанометровые чипы в будущие iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Из-за этих опасений компания решила отложить запуск новых чипов почти на год, и теперь ожидается, что они появятся только с выпуском моделей iPhone 18 Pro в 2026 году. Это также означает, что линейка iPhone 17 продолжит использовать 3-нанометровые чипы TSMC.

Apple уже использует 3-нанометровые процессоры TSMC в своей текущей линейке iPhone 16. Чипы для iPhone 17, конечно же, получат какие-то усовершенствования в этом году, но теперь можно не ожидать какого-то значительного скачка в производительности и энергоэффективности – он произойдет в 2026 году.

Ранее отметила на конференции IEDM 2024, что 2-нанометровые чипы будут иметь на 15% больше транзисторов, чем 3-нанометровые, что приведет к 15-процентному приросту производительности при потреблении того же количества энергии.