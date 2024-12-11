Видання Popular Science назвало ґаджет року, і це саме те, що ви очікуєте

Рік добігає кінця, а це означає, що на нас суне лавина підсумків і нагород. Одна з таких – найкращі ґаджети, котрі випускалися протягом цього року. Чи будете ви здивовані, якщо ми скажемо, що в категорії "Інновація року" перемогла компанія Apple?

Хто найкращий

Експерти склали список ґаджетів і проранжували їх за рівнем впливу. Перше місце в категорії "Інновація року" без зайвої інтриги посіла гарнітура Vision Pro від Apple. Хоча вона не стала успішною в плані продажів (здебільшого через свою високу ціну), світ одноголосно визнає, що цей пристрій є буквально технологічним дивом, у якому компанія зібрала унікальні рішення, яких не має жоден конкурент, повідомляє 24 Канал з посиланням на Popular Science.

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Vision Pro – це перший в історії продукт Apple, призначений для доповненої реальності. Хоча пристрій досить потужний і пропонує багато цікавих застосувань, його ціна не дозволяє йому стати масовим. Величезний цінник у 3500 доларів робить Vision Pro нішевим товаром, тобто лише для тих, кому він справді потрібен. Компанія працює над більш доступними варіантами, але на нинішньому етапі продажі пристрою обчислюються лише тисячами.

За версією Popular Science, Vision Pro є гаджетом року, що цілком логічно, зважаючи на корисність пристрою. Свою нагороду пристрій отримав за візуальну якість, бездоганний користувацький інтерфейс, оригінальні дизайнерські ідеї та багато іншого.

Гарнітура має особливі екрани з роздільною здатністю 23 мільйони пікселів, що забезпечує неймовірну якість зображення понад 4K для кожного ока .

. Це справжній пристрій доповненої реальності, тому зовнішні камери передають на дисплей зображення зовнішнього світу в реальному часі. Віртуальні дисплеї, ігрові дошки доповненої реальності та інші цифрові об'єкти плавно інтегруються в навколишній світ.

Між користувачем і доповненим простором немає жодних контролерів, кнопок чи інших перешкод, адже гарнітура зчитує положення рук, тоді як конкурентні гарнітури потребують додаткових пристроїв для визначення ваших рухів і дій.

Тим часом очі користувача проєктуються на зовнішній екран, щоб ви могли не знімати гарнітуру, коли розмовляєте з кимось. Не всім сподобалася ця ідея, бо дехто вважає її трохи моторошною. Але ніхто не сперечається, що це оригінально та дійсно інноваційно.

Мета Vision Pro – досягти успіху в сегментах розваг, ігор та продуктивності, над якими компанія вже давно працює. Щоб забезпечити це, компанія відкрила магазин додатків для гарнітури, щоб сторонні розробники могли випустити під неї спеціальні версії своїх сервісів. Вона також змінила iPhone, щоб ті могли знімати просторові відео для гарнітури. Врешті, компанія все одно збирається додати підтримку контролерів PlayStation VR2 для тих, хто віддає перевагу традиційним способам керування, що потенційно може розширити ігрові можливості гарнітури.

Зазначимо, що Popular Science також відзначили продукти в таких категоріях, як розваги, аерокосмічна промисловість, особиста гігієна, автомобільна промисловість, спорт і відпочинок на природі, дім, екстрені служби, охорона здоров'я.