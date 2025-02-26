Помилка iOS: iPhone тимчасово змінює слово "расист" на "Трамп" під час диктування
- Користувачі iPhone виявили помилку в iOS, де слово "расист" автоматично змінюється на "Трамп" під час голосового введення.
- Apple пояснює це "фонетичним збігом", але це викликає сумніви, а колишній співробітник припускає, що це може бути жартом.
Користувачі iPhone виявили незвичайну помилку в iOS, через яку при використанні функції голосового введення слово "расист" автоматично змінюється на "Трамп". Проблема, яку вперше помітили користувачі TikTok, проявляється у стандартних додатках Apple, зокрема у Messages.
Коли користувачі вимовляють слово "расист" під час голосового введення, система спочатку трансформує його у "Трамп", а потім змінює на коректний варіант, повідомляє 24 Канал з посиланням на Engadget.
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Що каже Apple
У коментарі для The New York Times представники Apple пояснили проблему "фонетичним збігом" між двома словами. Проте слова "racist" і "Trump" звучать по-різному, що ставить під сумнів це пояснення. До того ж незрозуміло, чому система замінює слово "racist" з малої літери саме на "Trump", а не на "trump", яке також є іменником.
Колишній співробітник Apple, який працював над Siri, припустив, що це може бути "серйозним жартом" з боку когось із працівників компанії.
Apple поки що офіційно не коментує ситуацію. Інцидент стався в незручний для компанії момент – днями вона оголосила про інвестицію в розмірі 500 мільярдів доларів у виробничі потужності для серверів зі штучним інтелектом.
Більшість цієї суми була запланована заздалегідь, але оголошення прозвучало після зустрічі гендиректора Apple Тіма Кука з президентом Дональдом Трампом у Білому домі минулого тижня.