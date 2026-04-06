Новий рекорд для людства: екіпаж "Артеміди 2" віддалився від Землі на понад 400 тисяч кілометрів

У понеділок, 6 квітня, четверо астронавтів космічної місії Artemis 2 досягли найбільшої відстані від Землі, на якій коли-небудь перебували люди. Космічний корабель "Оріон" вже подолав позначку в 400 тисяч кілометрів і продовжує рух.

Про це повідомляє Reuters.

Який рекорд встановило людство?

Екіпаж у складі Ріда Вайзмана, Віктора Гловер, Крістіни Кох і Джеремі Гансена досяг максимальної відстані від Землі – приблизно 406 764 кілометрів, що на 6 601 кілометр перевищує рекорд, встановлений Джеймсом Ловеллом і його екіпажем Apollo 13 понад 56 років тому.

Далі, за планом, екіпаж облетить зворотний бік Місяця, спостерігаючи його з висоти близько 6 437 кілометрів. У цей час Земля виглядатиме не більшою за баскетбольний м'яч.

Також екіпаж матиме змогу зафіксувати унікальний момент: Земля, зменшена через рекордну відстань, "заходитиме" і "сходитиме" над місячним горизонтом – своєрідне віддзеркалення сходу Місяця, який ми бачимо із Землі.

Новий рекорд людства прокоментували в Центрі управління польотами.

Сьогодні, заради всього людства, ви йдете за межі цього рубежу,

– звернулися до астронавтів із Центру управління.

Нагадаємо, 6 квітня астронавти Artemis 2 також зробили нове унікальне фото зворотного боку Місяця. Представники NASA зазначили, що екіпаж став першим в історії, хто зміг побачити басейн Орієнтале повністю.

Чому астронавти тимчасово втратять зв'язок?