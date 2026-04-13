Вони побачили Землю такою, якою її ще ніхто не бачив: що розповіли астронавти Artemis 2

Екіпаж місії Artemis 2 завершив історичний обліт Місяця і повернувся на Землю. Після приводнення біля узбережжя Каліфорнії астронавти прибули до Г'юстона, де вперше публічно поділилися враженнями від польоту, який став для них унікальним досвідом.

Про це повідомляє Space.com.

Дивіться також Екіпаж Artemis 2 успішно повернувся на Землю після обльоту Місяця

Екіпаж місії Artemis 2 завершив 10-денну подорож навколо Місяця і повернувся додому. Після приводнення 10 квітня біля узбережжя Сан-Дієго їх доставили до Г'юстона, де вони приземлилися на базі Ellington Field неподалік Космічного центру імені Джонсона.

Ця місія стала першою пілотованою подорожжю до Місяця за понад півстоліття. Корабель Orion вивів астронавтів на рекордну відстань від Землі, а сам політ складався не лише з обльоту супутника, а й з тривалого перельоту між Землею і Місяцем.

Після повернення екіпаж спершу зустрівся з родинами, а згодом вийшов до публіки – колег, журналістів і близьких. Їх зустріли оплесками, після чого астронавти поділилися емоціями, які ще не встигли повністю осмислити.

Що відчули астронавти після повернення?

Командир місії Рід Вайзман наголосив, що пережите назавжди залишиться найособливішим моментом у його житті. За його словами, перебування на відстані понад 160 тисяч кілометрів від Землі змінює сприйняття: перед стартом це здається вершиною мрії, але в космосі найбільше хочеться повернутися додому до близьких. Він також наголосив, що досвід ще складно повністю усвідомити.

Коли ти знаходишся за понад 200 000 миль від дому – перед стартом це здається найпрекраснішою мрією на Землі. А коли ти вже там, то просто хочеш повернутися до своїх рідних і друзів,

– сказав Вайзман.

Віктор Гловер визнав, що описати пережите словами майже неможливо. Найбільше його вразила не лише сама місія, а й відчуття вдячності – за можливість побачити космос, виконати завдання і провести цей час разом із командою.

Навіть більшою за мою спробу описати те, через що ми пройшли, є вдячність за те, що ми побачили, зробили і що я був разом із тими, з ким був,

– сказав Гловер.

Крістіна Кох звернула увагу на особливий зв'язок між членами екіпажу. Вона описала різницю між просто командою і екіпажем як групою людей, які постійно діють разом, підтримують одне одного і розділяють спільну мету. За її словами, під час польоту їх об'єднували не лише робота, а й глибоке взаєморозуміння.

Екіпаж – це… група, яка завжди разом, незважаючи ні на що, яка кожну хвилину гребе в унісон, маючи спільну мету, яка готова мовчки жертвувати заради один одного, яка виявляє великодушність і вимагає відповідальності. У екіпажу спільні турботи й потреби, і екіпаж нерозривно, прекрасно та сумлінно пов'язаний між собою,

– сказала Кох.

Окремо вона згадала враження від вигляду Землі. Планета, за її словами, виглядала маленькою і вразливою, ніби "рятувальний човен", що висить у безмежній темряві космосу. Саме це усвідомлення стало одним із найсильніших моментів місії.

Джеремі Гансен додав до виступу трохи гумору, зазначивши, що після такого досвіду складно підібрати слова. Він пожартував про тісні умови на борту Orion, внутрішній простір якого можна порівняти з двома мінівенами.

Ну, це було важко (маючи на увазі емоції). А це тільки додає напруги. Зараз я перебуваю найдалі від Ріда за останній час,

– пожартував Гансен, поглянувши через сцену на Вайзмена.

Водночас він відзначив високий рівень підготовки екіпажу і підтримки з боку NASA та Канадського космічного агентства, який, за його словами, важко переоцінити.

Екіпаж Artemis 2 / Фото NASA

Місія Artemis 2 стала не лише технічним досягненням, а й важливим людським досвідом. Вона показала, як виглядає Земля з глибокого космосу і наскільки сильно цей погляд впливає на тих, хто його побачив.