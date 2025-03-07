Астронавти NASA, які застрягли на МКС, викрили нещодавню брехню Маска і Трампа

Під час одного з нещодавніх інтерв'ю Ілон Маск і Дональд Трамп накинулися на адміністрацію Байдена через те, що двоє астронавтів мусили пробути на борту Міжнародної космічної станції довше, ніж планувалося. Однак ці звинувачення вже вдруге наштовхуються на заперечення – тепер з боку самого екіпажу МКС.

Знову брехня

Ми вже писали раніше про це сумнозвісне інтерв'ю для Fox News, де Маск за підтримки президента Трампа раптом заявив, що Джо Байден навмисно лишив астронавтів Суні Вільямс і Бутча Вілмора в космосі, зробивши це з "політичних міркувань". Мільярдер каже, що давно пропонував Байдену можливість забрати астронавтів, але той нібито відмовився повернути їх додому раніше. Обоє перебувають на борту станції вже вісім місяців, хоча повинні були повернутися через вісім днів після старту їхньої капсули Boeing Starliner. Тепер сам екіпаж висловився з цього приводу, але робить це дуже обережно, щоб не наразити себе на загрозу помсти з боку нестабільного мільярдера, повідомляє 24 Канал з посиланням на Futurism.

Дивіться також Астронавти Starliner, які застрягли на МКС, нарешті отримали дату повернення додому

На прес-конференції, яка транслювалася з МКС, Бутч Вілмор сказав журналістам, що вони з Вільямс не отримували "жодної інформації" про ймовірну пропозицію Маска щодо більш раннього повернення. NASA майже з самого початку встановило конкретну дату рятувальної місії, враховуючи доступні на Землі космічні кораблі, але кілька разів їх переносило через різні проблеми. Великий термін перебування в космосі став наслідком того, що жодної справної капсули, яка могла б забрати астронавтів з МКС, не було. І Маск про це добре знає.

Що було запропоновано, що не було запропоновано, кому це було запропоновано, як проходив цей процес – цієї інформації у нас просто немає,

– каже Вілмор.

Це підтвердив Білл Нельсон, який обіймав посаду адміністратора NASA при Байдені: він каже, що також уперше чує про плани Маска, які він озвучив журналістові Fox News. "Це, безумовно, не потрапило в поле моєї уваги. Ми не обговорювали це взагалі. Можливо, він [Ілон Маск] відправив повідомлення якійсь людині нижчого рівня", – припустив Нельсон.

За його словами, для повернення Вільямс і Вілмора агентство вирішило використати корабель Crew Dragon компанії SpaceX, а не Starliner компанії Boeing. Однак капсула Dragon наразі пристикована до МКС, але не відлетить, поки інший корабель SpaceX не доставить чотирьох нових членів екіпажу, які замінять астронавтів, що відлітають.

Місія Crew-10 спочатку була запланована на лютий, але була перенесена на березень, щоб дати інженерам додатковий час на підготовку корабля. Тепер планується використовувати капсулу SpaceX, яка вже літала, замість того, щоб готувати нову. Очікується, що це станеться 19 березня.

Якщо не брати до уваги суперечливі свідчення, то начебто пропонований план Маска не спрацював би в тодішній ситуації, оскільки навіть сама SpaceX оголошувала, що має проблеми зі своїми кораблями, а тому вони не можуть летіти. Крім того, NASA каже, що не мало грошей, щоб запустити додатковий Dragon спеціально для них, але була запланована ротація, яка мала відбутися досить скоро.

В цілому, якщо підсумувати новий план Маска і Трампа про повернення астронавтів, то весь так званий "порятунок" полягає в тому, що Суні Вільямс і Бутч Вілмор повернуться додому лише на два тижні раніше, ніж планувало NASA за часів Байдена. Однак Маск і Трамп подають це так, ніби демократи взагалі не хотіли їх повертати з незрозумілих "політичних причин".

Нагадаємо, Маск також посварився з астронавтом Європейського космічного агентства. Андреас Могенсен, який раніше літав на МКС і був командиром станції, процитував відрізок з цього інтерв'ю на своїй сторінці в X, заявивши, що Маск бреше. Мільярдер відповів йому особисто, написавши: "Ти повний дебіл. SpaceX могла б повернути їх ще кілька місяців тому. Я пропонував це безпосередньо адміністрації Байдена, але вони відмовилися. Повернення було відкладено з політичних причин".