Танці супутників і хвіст комети: не пропустіть головні події нічого неба у травні 2026 року

Травневе небо обіцяє стати справжньою ареною для масштабних космічних вистав. Від яскравого сяйва найбільших планет Сонячної системи до рідкісних затемнень на супутниках Юпітера – цей місяць відкриває безліч можливостей для досвідчених астрономів та любителів спостережень.

Які явища будуть головними прикрасами нічного неба місяця?

Згідно з прогнозами експертів журналу Astronomy Magazine, Мартіна Реткліффа та Алістера Лінга, Венера та Юпітер стануть головними вечірніми об'єктами для ваших спостережень після заходу сонця у травні. Але ними все не обмежиться.

Венера

Венера розпочне місяць на висоті 14 градусів над західним горизонтом, сяючи із зоряною величиною -3,9. Протягом травня планета ставатиме ще яскравішою, переміщуючись із сузір'я Тельця до Близнюків. Особливо ефектний вигляд вона матиме 18 травня, коли тонкий серп Місяця опиниться лише у 2 градусах на північ від неї, підсвічений відблиском сонячного проміння від Землі.

Юпітер

Юпітер, своєю чергою, залишатиметься видимим майже до опівночі наприкінці травня. Газовий гігант продемонструє цілу серію подвійних транзитів своїх супутників – Європи та Ганімеда. Як зазначають автори матеріалу, "спостереження за деталями на диску Юпітера за допомогою телескопа потребує гарної видимості, поки планета ще перебуває на достатній висоті".

Найцікавіші події розгорнуться 15 – 16 та 22 травня, коли тіні двох супутників одночасно перетинатимуть хмари гігантської планети. Під час події 22 травня тінь Європи, хоча й з'явиться на дві хвилини пізніше за тінь Ганімеда, рухатиметься швидше і згодом випередить її.



Так виглядатиме транзит супутників Юпітера по материнській планеті / Фото Roen Kelly

Інші планети

Інші планети також не залишаться осторонь:

Меркурій з'явиться наприкінці місяця, досягнувши висоти майже 10 градусів над горизонтом через 30 хвилин після заходу сонця 30 травня.

Сатурн і Марс можна буде відшукати у передсвітанковому небі. Зокрема, 13 травня Сатурн перебуватиме у 6 градусах нижче Місяця, а наступного ранку, 14 травня, вже Марс сяятиме поруч із місячним серпом.

Комета

Для власників телескопів травень стане часом повернення комети 10P/Темпеля (також відома як Tempel 2). Вона поступово яскравішатиме, наближаючись до 9-ї зоряної величини. Комета проходитиме через багаті зоряні поля південного сузір'я Орла, і, як очікується, матиме асиметричний вигляд через вплив сонячного вітру на пилову кому, пише The Sky Live.



Комета 10P/Темпеля / Фото Г. М. Джефферс

Метеорний потік

Любителі метеорів зможуть спостерігати потік Ета-Аквариди, що походить від уламків комети Галлея. Пік активності припаде на ранок 6 травня. Хоча теоретично можна очікувати до 50 метеорів на годину, цього року яскравий Місяць суттєво заважатиме спостереженням, зменшуючи кількість видимих "зірок, що падають", до приблизно десяти на годину, повідомляє Star Walk.

Місячні коливання та пошуки астероїдів

Цікавим феноменом травня є лібрація Місяця. Через особливості орбітального руху наш супутник ніби "погойдується", що дозволяє земним спостерігачам побачити загалом до 59 відсотків його поверхні. На початку травня можна буде детально роздивитися об'єкти біля північного полюса Місяця, такі як кратери Нансен та Пірі.



Ці області на Місяці можна буде побачити завдяки рідкісним коливанням / Зображення NASA/GSFC/ASU

Астероїди

Для тих, хто віддає перевагу пошуку астероїдів, головною ціллю стане 13 Егерія. Це тіло з головного поясу астероїдів діаметром близько 201 кілометра рухатиметься неподалік яскравої зірки Спіка у сузір'ї Діви. Хоча її зоряна величина становить лише 10.1, астероїд легко відстежити протягом тригодинної сесії завдяки його помітному переміщенню на фоні далеких зірок, якщо у вас є достатньо потужний телескоп.

Дві повні за один місяць

Нарешті, головною родзинкою травня будуть дві повні. Про першу, яка відбудеться вже 1 травня, ми вже детально розповіли в окремому матеріалі. Друга ж, звана "Блакитним Місяцем", очікується 30 – 31 числа.

Блакитним Місяцем у сучасній астрономії та фольклорі називають другу повню, що припадає на один календарний місяць, або третю повню у сезоні, який має чотири такі події замість звичних трьох.



Коли настане другий повний місяць травня / Фото Ganapathy Kumar

Історія появи цього терміна досить цікава. Поняття блакитного Місяця як другої повні за місяць було фактично забуте на десятиліття, поки у 1970-х роках Дебора Берд з EarthSky не натрапила на примірник журналу "Sky and Telescope" за 1946 рік у бібліотеці Техаського університету. Після цього вона почала використовувати цю назву в радіопрограмі "StarDate", що сприяло популяризації терміна.

Пізніше це визначення закріпилося завдяки книжці Марго Маклун-Басти "Світовий альманах рекордів і фактів для дітей", виданій у 1985 році, та навіть популярній грі "Trivial Pursuit".

З точки зору астрономії, такі події циклічні. Фази Місяця повторюються приблизно в ті самі дати кожні 19 років, оскільки 235 місячних місяців майже точно дорівнюють 19 календарним рокам. Наприклад, через 19 років після 2024 року – у 2043 році – повні знову припадуть на 22 червня, 21 липня, 20 серпня та 18 вересня.

Варто зазначити, що наш природний супутник не змінить колір, пише EarthSky. Проте іноді Місяць справді може набувати блакитного відтінку. Це відбувається не через календарні цикли, а через стан земної атмосфери. Коли в повітрі з'являється велика кількість пилу або диму, наприклад, під час потужних лісових пожеж, частки певного розміру (трохи ширші за 900 нанометрів) починають ефективно розсіювати червоне світло. У таких випадках Місяць, просвічуючи крізь ці частки, може виглядати по-справжньому блакитним.