Навіщо людству база на Місяці: експерт відповів на неочевидне питання

Протягом останніх десятиліть Місяць сприймався переважно як об'єкт для спостережень, проте сьогодні він перетворюється на стратегічну ціль кількох держав. Але бажання втерти носа супернику – не єдина причина, чому людство прагне саме до земного супутника.

Які перспективи відкриває постійна станція на Місяці?

Будівництво постійної бази на супутнику Землі є критично важливим кроком для подальшої експансії людства в Сонячній системі. На думку експерта з питань космічної діяльності Андрія Колесника, Місяць є ідеальним майданчиком для створення технологічного хабу, оскільки шлях до нього займає лише кілька днів, пише КИЇВ24.

Така близькість дозволяє оперативно випробовувати нове обладнання та відпрацьовувати складні маневри, які в майбутньому стануть основою для польотів на Марс та інші планети. Станція на поверхні супутника перетвориться на своєрідний полігон, де вчені зможуть тестувати системи життєзабезпечення та нові космічні апарати в умовах реального позаземного середовища.

Однією з головних переваг Місяця є наявність природних ресурсів, які можна використовувати безпосередньо на місці. Поверхня супутника вкрита реголітом – шаром специфічного піску та пилу, який у поєднанні із замороженою водою стає джерелом цінних хімічних елементів. Завдяки методу електролізу з місячного льоду можна видобувати кисень і водень.

Кисень необхідний для підтримки життєдіяльності астронавтів, які тривалий час перебуватимуть на базі.

Водень є ключовим складником ракетного палива. Можливість заправляти космічні кораблі прямо на Місяці кардинально змінює логістику далеких місій. Це робить супутник стратегічним форпостом, що значно спрощує організацію експедицій у глибокий космос.

Яку роль у цьому грає "Артеміда"

Важливим кроком на шляху до цієї мети стала нещодавня місія NASA під назвою "Artemis 2". Уперше за понад 50 років люди покинули межі навколоземної орбіти, щоб здійснити історичний політ навколо Місяця. Екіпаж, що складався з чотирьох астронавтів, перебував на борту космічного корабля "Оріон".

Під час своєї подорожі вони не лише вивчали геологічні особливості супутника, а й збирали детальні дані про його рельєф, що є критично важливим для вибору місця майбутньої висадки та будівництва станцій. Місія завершилася успішним приводненням капсули в Тихому океані поблизу Каліфорнії, підтвердивши готовність сучасних технологій до нових викликів.

Використання Місяця як перевалочного пункту дозволяє розв'язати проблему величезних витрат палива на подолання земної гравітації. Видобуток енергетичних ресурсів безпосередньо з реголіту перетворює супутник на першу позаземну АЗС. Таким чином, Місяць стає не просто науковою лабораторією, а повноцінним промисловим і транспортним вузлом, без якого освоєння Марса залишилося б лише теорією.