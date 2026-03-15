В ОП відповіли, чи буде повна заборона Telegram в Україні

В Офісі Президента пояснили, що не прагнуть повністю заборонити Telegram в Україні. Йдеться лише про деанонімізацію анонімних каналів.

Про це заступниця керівника ОП Ірина Верещук повідомила для Новини.Live.

Що буде з Telegram в Україні?

Як заявила Верещук, вона ніколи не пропонувала заборонити Telegram в Україні. Наразі мовиться про боротьбу з анонімними каналами.

Адже, за словами заступниці очільника ОП, через них Росія може вербувати українців і поширювати дезінформацію. Саме тому влада прагне деанонімізувати такі ресурси.

Не може на п'ятому році повномасштабного вторгнення країна-агресор використовувати телеграм-канали для вербування українців. Ми маємо зробити все, щоб деанонімізувати ці канали,

– пояснила Верещук.

В Офісі Президента також додали, що питання використання Telegram розглядають насамперед з погляду безпеки, а не як обмеження свободи слова.

Чому питання Telegram порушили в Україні?