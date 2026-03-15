В ОП відповіли, чи буде повна заборона Telegram в Україні
- Офіс Президента не планує повністю забороняти Telegram в Україні, а лише деанонімізувати анонімні канали.
- Ірина Верещук наголосила, що боротьба з анонімними каналами викликана загрозою вербування українців і поширення дезінформації Росією.
В Офісі Президента пояснили, що не прагнуть повністю заборонити Telegram в Україні. Йдеться лише про деанонімізацію анонімних каналів.
Про це заступниця керівника ОП Ірина Верещук повідомила для Новини.Live.
Дивіться також Як Україна Telegram (не)блокувала: повна хронологія спроб заборони месенджера і де ми зараз
Що буде з Telegram в Україні?
Як заявила Верещук, вона ніколи не пропонувала заборонити Telegram в Україні. Наразі мовиться про боротьбу з анонімними каналами.
Адже, за словами заступниці очільника ОП, через них Росія може вербувати українців і поширювати дезінформацію. Саме тому влада прагне деанонімізувати такі ресурси.
Не може на п'ятому році повномасштабного вторгнення країна-агресор використовувати телеграм-канали для вербування українців. Ми маємо зробити все, щоб деанонімізувати ці канали,
– пояснила Верещук.
В Офісі Президента також додали, що питання використання Telegram розглядають насамперед з погляду безпеки, а не як обмеження свободи слова.
Чому питання Telegram порушили в Україні?
У Нацполіції України повідомили, що виконавицю теракту у Львові завербували росіяни через Telegram. Ворог пропонував затриманій легку роботу.
Після цього в Офісі Президента закликали обмежити можливості анонімних платформ цього месенджера.
В Україні 19 вересня 2024 року заборонили користуватися Telegram на службових пристроях держслужбовців, військових та працівників критичної інфраструктури.