CATL розробляє технологію, яка захистить електрокари від займання батарей під час ДТП

Китайський гігант з виробництва акумуляторів CATL оголосив про прорив у технології безпеки електромобілів. Компанія розробила платформу, призначену для захисту акумуляторів електромобілів від загоряння під час високошвидкісних зіткнень.

Інновація, що є частиною нової платформи Panshi від CATL, обіцяє вирішити проблеми безпеки, одночасно зменшуючи витрати та час розробки електромобілів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Платформа Panshi, що в перекладі з китайської означає "основа", має унікальну конструкцію, яка відокремлює корпус тягової батареї від нижньої частини кузова електромобіля при ударі. Під час випробувань, коли електромобіль зіткнувся зі стаціонарним стовпом на швидкості 120 км/год, корпус батареї залишився неушкодженим, запобігши загорянню.

Хоча випробування не відтворювали складності реальних аварій, результати демонструють значний прогрес у вирішенні проблеми пожежонебезпеки, пов'язаної з акумуляторами електромобілів під час високошвидкісних зіткнень.

Акцент не лише на безпеці

Окрім безпеки, платформа Panshi забезпечує швидку та економічно ефективну розробку електромобілів. CATL стверджує, що вона може сприяти створенню електромобілів преміум-класу з запасом ходу до 1 000 кілометрів всього за 12-18 місяців – вдвічі менше, ніж зазвичай.

Платформа також знижує витрати на розробку до 10 мільйонів доларів на модель. Виробники, які використовують платформу, можуть вийти на беззбитковість, продаючи лише 10 000 автомобілів на рік, що робить її особливо привабливою для стартапів або компаній, які не мають значних ресурсів для власних розробок.

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CATL вже представила платформу Panshi відомим потенційним партнерам, серед яких німецький автовиробник Porsche та інвестори з ОАЕ, зацікавлені у запуску власних брендів електромобілів. CATL також постачатиме платформу для електромобілів під брендом Avatr, спільного підприємства з Changan.