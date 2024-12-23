Таким чином країна має меті прискорити розвиток Неома, новаторського футуристичного міста на північному заході країни, одночасно підвищуючи ефективність та зменшуючи споживання ресурсів, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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Детальніше про проєкт Неом

Неом – одна з найамбітніших ініціатив Саудівської Аравії, розташована в адміністративному районі Табук. Проєкт займає центральне місце в зусиллях країни, спрямованих на диверсифікацію економіки, зменшення залежності від доходів від продажу нафти та просування туризму як ключового сектору зростання.

Розробка охоплює кілька інноваційних компонентів, серед яких

The Line: Футуристичне місто.

Хмарочоси-близнюки Epicon: Найсучасніші архітектурні пам'ятки.

Супутня інфраструктура: Допоміжні об'єкти для мегаполісу.

Враховуючи його масштаби, проєкт вимагає величезних ресурсів і робочої сили. Інтегруючи робототехніку в будівництво, уряд очікує значного скорочення використання матеріалів і залучення людей, що дозволить оптимізувати процес.

Партнерство з GMT Robotics

Для досягнення цих цілей Neom Investment Fund (NIF) зробив значні інвестиції в GMT Robotics. Хоча конкретні деталі щодо функціональності роботів залишаються нерозкритими, вони будуть зосереджені на виробництві арматури критично важливому компоненті проекту. На одну лише компанію Neom припадає 20% світового попиту на сталь, що робить цю інвестицію особливо значущою.

Представник GMT Robotics підкреслив трансформаційний потенціал партнерства:

Після 30 років роботи в арматурній промисловості особливо приємно досягти моменту, коли широке впровадження робототехніки та автоматизації покращує виробництво арматури. Ми поділяємо прагнення Project Neom до переосмислення методів будівництва і сподіваємося на успішне партнерство, яке зробить революцію в будівельній галузі.

Neom – футуристичне місто в Саудівській Аравії

Критика проєкту Neom

Попри амбітність проєкту Neom, він стикається з численною критикою на різних рівнях. Найбільше занепокоєння викликає примусове переселення місцевих жителів, зокрема племені Хувайтат, що супроводжується порушеннями прав людини.

Екологи також висловлюють занепокоєння щодо впливу на довкілля через масштабні будівельні роботи в пустелі, які можуть завдати шкоди унікальним екосистемам. Додатково під сумнів ставлять економічну доцільність проєкту, зважаючи на його високу вартість і ризик невиправданих витрат.

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Політична репутація Саудівської Аравії, ускладнена звинуваченнями в порушенні прав людини, та сумніви в технологічній реалістичності заявлених цілей також додають скепсису до успішності Neom.