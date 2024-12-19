Дослідження ґрунтується на методах теорії інформації та аналізі поведінки людини під час читання, письма, гри у відеоігри та збирання кубика Рубіка, повідомляє 24 Канал з посиланням на Technology Network.

А тим часом Вчені розробили електрохімічну пам'ять, яка зможе працювати навіть у ядерних реакторах

Як це працює

Людська сенсорна система здатна збирати дані зі швидкістю до мільярда бітів на секунду. Проте мозок фільтрує цей потік інформації і залишає лише приблизно 10 бітів на секунду для обробки та прийняття рішень. За словами керівника дослідження, професора Маркуса Мейстера, це "надзвичайно низьке число", враховуючи обсяги інформації, які сприймають наші органи чуття.

Нейрони та обмеження швидкості

У людському мозку понад 85 мільярдів нейронів, і кожен з них є потужним процесором, здатним передавати понад 10 бітів на секунду. Втім, загальна швидкість мислення людини все одно залишається низькою.

Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з еволюцією мозку, який спочатку був орієнтований на вирішення простих завдань, таких як пошук їжі та уникнення хижаків.

Чому мозок обробляє лише одну думку за раз?

Ще одна загадка, яку підняло дослідження, – чому мозок опрацьовує лише одну думку за раз, тоді як сенсорна система обробляє багато каналів одночасно. Наприклад, шахіст зазвичай аналізує лише один можливий хід за раз, а не кілька.

Дослідники припускають, що це може бути наслідком еволюції мозку, який навчався "пересуватися" простором абстрактних концепцій так само як перші організми пересувалися фізичним середовищем.

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Висновки та наслідки

Нові дані можуть вплинути на розвиток технологій інтерфейсу "мозок-компютер". Мрії про високошвидкісний зв'язок між мозком і компютером можуть залишитися лише фантазіями, оскільки людський мозок здатен передавати інформацію зі швидкістю всього 10 бітів на секунду. Цей факт може стати визначальним у розробці нових нейроінтерфейсів та майбутніх дослідженнях у галузі нейробіології.