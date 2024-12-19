Исследование основывается на методах теории информации и анализе поведения человека во время чтения, письма, игры в видеоигры и сбора кубика Рубика, сообщает 24 Канал со ссылкой на Technology Network.

А тем временем Ученые разработали электрохимическую память, которая сможет работать даже в ядерных реакторах

Как это работает

Человеческая сенсорная система способна собирать данные со скоростью до миллиарда битов в секунду. Однако мозг фильтрует этот поток информации и оставляет лишь примерно 10 битов в секунду для обработки и принятия решений. По словам руководителя исследования, профессора Маркуса Мейстера, это "чрезвычайно низкое число", учитывая объемы информации, которые воспринимают наши органы чувств.

Нейроны и ограничение скорости

В человеческом мозге более 85 миллиардов нейронов, и каждый из них является мощным процессором, способным передавать более 10 битов в секунду. Впрочем, общая скорость мышления человека все равно остается низкой.

Исследователи считают, что это может быть связано с эволюцией мозга, который изначально был ориентирован на решение простых задач, таких как поиск пищи и избегание хищников.

Почему мозг обрабатывает только одну мысль за раз?

Еще одна загадка, которую подняло исследование, – почему мозг обрабатывает только одну мысль за раз, тогда как сенсорная система обрабатывает много каналов одновременно. Например, шахматист обычно анализирует только один возможный ход за раз, а не несколько.

Исследователи предполагают, что это может быть следствием эволюции мозга, который учился "передвигаться" по пространству абстрактных концепций так же как первые организмы передвигались по физической среде.

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Выводы и последствия

Новые данные могут повлиять на развитие технологий интерфейса "мозг-компьютер". Мечты о высокоскоростной связи между мозгом и компьютером могут остаться лишь фантазиями, поскольку человеческий мозг способен передавать информацию со скоростью всего 10 битов в секунду. Этот факт может стать определяющим в разработке новых нейроинтерфейсов и будущих исследованиях в области нейробиологии.