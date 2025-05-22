Цель – определить критерии для выявления потенциально вредоносного софта, который может нести угрозу национальной безопасности, информирует 24 Канал со ссылкой на DOU.

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Программа 1С разработана для ведения бухгалтерского, управленческого, кадрового и налогового учета. Поскольку ее разработчиком является российская компания, агрессор может получить доступ к конфиденциальным данным украинского бизнеса и госструктур.

Несмотря на войну, на четвертом году полномасштабного вторжения это программное обеспечение до сих пор остается популярным среди предприятий, в том числе и государственных.

В Госспецсвязи отмечают, что 1С станет пилотным продуктом, который первым попадет под процедуру запрета. По оценкам IT Ukraine, около 75% компаний в Украине до сих пор пользуются этой программой. В первую очередь планируется защитить государственные органы и предприятия от использования потенциально опасного софта.

Напомним, еще в 2017 году, в рамках гибридной войны РФ против Украины, программу 1С было внесено в санкционный список СНБО. Впрочем, ее активное использование продолжалось и после этого. Впоследствии "Ощадбанк" даже создал альтернативное решение для малого и среднего бизнеса, чтобы помочь украинским компаниям отказаться от российского ПО.

Кроме 1С, в реестр могут попасть и другие цифровые продукты с "российским следом" или те, представляющие риск для информационной безопасности. Правительство готовит соответствующее постановление, которое будет регламентировать новый порядок контроля над такими программами.

При этом в документе не говорится о конкретных штрафах или санкциях для нарушителей – авторы ссылаются на уже действующие нормы Уголовного кодекса, в частности статьи 361–363, предусматривающие до 15 лет лишения свободы за тяжкие преступления.