Мета – визначити критерії для виявлення потенційно шкідливого софту, який може нести загрозу національній безпеці, інформує 24 Канал з посиланням на DOU.

Дивіться також Chrome зможе автоматично змінювати ваші ненадійні паролі

Програма 1С розроблена для ведення бухгалтерського, управлінського, кадрового та податкового обліку. Оскільки її розробником є російська компанія, агресор може отримати доступ до конфіденційних даних українського бізнесу та держструктур.

Попри війну, на четвертому році повномасштабного вторгнення це програмне забезпечення досі залишається популярним серед підприємств, зокрема й державних.

У Держспецзв’язку зазначають, що 1С стане пілотним продуктом, який першим потрапить під процедуру заборони. За оцінками IT Ukraine, близько 75% компаній в Україні досі користуються цією програмою. У першу чергу планується захистити державні органи та підприємства від використання потенційно небезпечного софту.

Нагадаємо, ще у 2017 році, у межах гібридної війни РФ проти України, програму 1С було внесено до санкційного списку РНБО. Втім, її активне використання тривало й після цього. Згодом "Ощадбанк" навіть створив альтернативне рішення для малого і середнього бізнесу, аби допомогти українським компаніям відмовитися від російського ПЗ.

Крім 1С, до реєстру можуть потрапити й інші цифрові продукти з "російським слідом" або ті, що становлять ризик для інформаційної безпеки. Уряд готує відповідну постанову, яка регламентуватиме новий порядок контролю над такими програмами.

При цьому в документі не йдеться про конкретні штрафи чи санкції для порушників – автори посилаються на вже чинні норми Кримінального кодексу, зокрема статті 361–363, що передбачають до 15 років позбавлення волі за тяжкі злочини.