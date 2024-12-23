Таким образом страна имеет целью ускорить развитие Неома, новаторского футуристического города на северо-западе страны, одновременно повышая эффективность и уменьшая потребление ресурсов, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

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Подробнее о проекте Неом

Неом – одна из самых амбициозных инициатив Саудовской Аравии, расположена в административном районе Табук. Проект занимает центральное место в усилиях страны, направленных на диверсификацию экономики, уменьшение зависимости от доходов от продажи нефти и продвижение туризма как ключевого сектора роста.

Разработка охватывает несколько инновационных компонентов, среди которых

The Line: Футуристический город.

Небоскребы-близнецы Epicon: Самые современные архитектурные достопримечательности.

Сопутствующая инфраструктура: Вспомогательные объекты для мегаполиса.

Учитывая его масштабы, проект требует огромных ресурсов и рабочей силы. Интегрируя робототехнику в строительство, правительство ожидает значительного сокращения использования материалов и привлечения людей, что позволит оптимизировать процесс.

Партнерство с GMT Robotics

Для достижения этих целей Neom Investment Fund (NIF) сделал значительные инвестиции в GMT Robotics. Хотя конкретные детали относительно функциональности роботов остаются нераскрытыми, они будут сосредоточены на производстве арматуры критически важном компоненте проекта. На одну лишь компанию Neom приходится 20% мирового спроса на сталь, что делает эту инвестицию особенно значимой.

Представитель GMT Robotics подчеркнул трансформационный потенциал партнерства:

После 30 лет работы в арматурной промышленности особенно приятно достичь момента, когда широкое внедрение робототехники и автоматизации улучшает производство арматуры. Мы разделяем стремление Project Neom к переосмыслению методов строительства и надеемся на успешное партнерство, которое произведет революцию в строительной отрасли.

Neom – футуристический город в Саудовской Аравии

Критика проекта Neom

Несмотря на амбициозность проекта Neom, он сталкивается с многочисленной критикой на разных уровнях. Наибольшее беспокойство вызывает принудительное переселение местных жителей, в частности племени Хувайтат, сопровождающееся нарушениями прав человека.

Экологи также выражают обеспокоенность относительно воздействия на окружающую среду из-за масштабных строительных работ в пустыне, которые могут нанести вред уникальным экосистемам. Дополнительно под сомнение ставят экономическую целесообразность проекта, ввиду его высокой стоимости и риска неоправданных расходов.

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Политическая репутация Саудовской Аравии, осложнена обвинениями в нарушении прав человека, и сомнения в технологической реалистичности заявленных целей также добавляют скепсиса к успешности Neom.