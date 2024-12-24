Инновация, являющаяся частью новой платформы Panshi от CATL, обещает решить проблемы безопасности, одновременно уменьшая расходы и время разработки электромобилей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Платформа Panshi, что в переводе с китайского означает "основа", имеет уникальную конструкцию, которая отделяет корпус тяговой батареи от нижней части кузова электромобиля при ударе. Во время испытаний, когда электромобиль столкнулся со стационарным столбом на скорости 120 км/ч, корпус батареи остался неповрежденным, предотвратив возгорание.

Хотя испытания не воспроизводили сложности реальных аварий, результаты демонстрируют значительный прогресс в решении проблемы пожароопасности, связанной с аккумуляторами электромобилей во время высокоскоростных столкновений.

Акцент не только на безопасности

Кроме безопасности, платформа Panshi обеспечивает быструю и экономически эффективную разработку электромобилей. CATL утверждает, что она может способствовать созданию электромобилей премиум-класса с запасом хода до 1 000 километров всего за 12-18 месяцев – вдвое меньше, чем обычно.

Платформа также снижает затраты на разработку до 10 миллионов долларов на модель. Производители, которые используют платформу, могут выйти на безубыточность, продавая всего 10 000 автомобилей в год, что делает ее особенно привлекательной для стартапов или компаний, которые не имеют значительных ресурсов для собственных разработок.

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CATL уже представила платформу Panshi известным потенциальным партнерам, среди которых немецкий автопроизводитель Porsche и инвесторы из ОАЭ, заинтересованы в запуске собственных брендов электромобилей. CATL также будет поставлять платформу для электромобилей под брендом Avatr, совместного предприятия с Changan.