Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные TrendForce, наиболее быстрорастущим сегментом стали гибриды, подключаемые к электросети, продажи которых выросли на 55,3%.

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TrendForce сообщает, что в течение 3 квартала 2024 года в мире было продано 4,12 миллиона автомобилей с альтернативными силовыми установками, что стало важной вехой для отрасли.

Наибольшая доля пришлась на аккумуляторные электромобили (BEV) – 2,5 миллиона единиц, что отражает скромный рост на 3,9% в годовом исчислении. Прогнозируется, что сегмент будет расти и в дальнейшем, а общий рынок автомобилей с новыми силовыми установками достигнет 16,26 миллиона единиц до конца 2024 года, что соответствует росту на 24,8%.

Лидеры рынка электромобилей

Tesla остается мировым лидером в сегменте BEV, занимая 18,5% рынка. Ей наступает на пятки китайская компания BYD с долей 17,5%. Совместное предприятие SAIC-GM-Wuling занимает третье место в мире, контролируя 7,2% рынка, благодаря своему доминированию в сегменте компактных, доступных электромобилей в Китае.



Данные исследования / Фото Trend Forc

Гибриды – быстро растущий сегмент,

Продажи гибридных электромобилей с подзарядкой от сети (PHEV) продемонстрировали значительный рост в 3-м квартале, увеличившись на 55,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,6 миллиона единиц.

Примерно 80% этих продаж было сконцентрировано на китайском рынке, где доминируют местные бренды. Семь из десяти крупнейших производителей электромобилей – китайские, во главе с BYD с впечатляющей долей 40,1% мирового рынка.

Среди других крупных игроков – стартап Li Auto, имеющий 9,5%, и AITO (при поддержке Huawei), который занимает третье место с 6,3%. Примечательно, что дочерняя компания Geely Lynk & Co обеспечила себе четвертое место с долей 2,9%, немного опередив Mercedes-Benz, единственного не китайского производителя в первой пятерке с долей 2,8%.

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Сдвиги в рейтингах производителей

Интересно, что в то время, как Geely Zeekr занимает десятое место на мировом рынке BEV с долей 2,2%, его сестринская компания Lynk & Co демонстрирует значительно лучшие результаты в сегменте PHEV. Между тем традиционные автопроизводители, такие как Volkswagen и BMW, сохраняют скромные позиции: Volkswagen занимает 4,3% рынка BEV, а BMW замыкает десятку лидеров в сегменте PHEV с долей 2,2%.